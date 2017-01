Demcsák Zsuzsa a Facebookon kérte ki magának az új rákellenes reklámot

A reklám első mondata a bírónő szájából hangzik el: “Vádlott, álljon fel! Az ítélet rák". A bírónő a vádlott kérdésére elmondja, nem sportolt, egészségtelenül élt, ezért lett rákos. Ahogy az várható volt, a videó sokakban ellenérzést, felháborodást váltott ki, ahogy az most kiderült, Demcsák Zsuzsában is - írja a 24.hu A kampány kapcsán volt vendég a ma reggeli Mokkában Dr. Bittner Nóra, a Magyar Rákellenes Liga elnöke, és Pálfi Norbert reklámszakember. A műsorvezető a rövid videó levetítése után nem is próbálta leplezni, hogy felháborítónak tartja a videót, és azonnal nekiszegezte a kérdést a liga elnökének, hogy mégis ki fogadta el, hogy ez a reklám lemenjen.Dr. Bittner Nóra onkológus készségesen felelt Demcsák kérdéseire, Pálfi Norbert pedig, aki először is nyugalomra intette a műsorvezetőt, úgy nyilatkozott, reklámnak nem nevezné ezt az “eléggé meredek" dolgot. A reklámszakember szerint a videóban elhangzó állítások egyszerűen nem igazak, vagy legalábbis nincs bizonyítva a valóságtartalmuk, ésezt már egy szövegíró gyakornoknak is illik tudnia.