Demcsák Zsuzsa egy korábbi kapcsolata is közrejátszhatott abban, hogy távozott a TV2-től

Még a nézőktől sem búcsúzott el Demcsák Zsuzsa, aki állítása szerint – mint azt a Blikk kedden írta – egy családi vállalkozás miatt mondott búcsút a TV2-nek, egyben a Mokkának kilenc év után. Fontos volt számára a munkája, éppen ezért furcsa, hogy köszönés nélkül lépett le. Sebestyén Balázsék a Rádió 1 kedd reggeli adásában azonnal tárcsázták a műsorvezetőt, mert kíváncsiak voltak arra, hogy a háttérben kirúgás áll-e- írta maeg a Bors.

Nem volt közös megegyezés, nincs semmi susmus a háttérben. Én csak beadtam a felmondásomat, amit elfogadtak. Kategorikus voltam, egyértelmű abban, hogy nincs visszaút. Nem kamutörténet, hogy a családomra hivatkozom. Egyre nehezebb volt fölkelni, egyre nyűgösebb lettem, és nehezen tudtam összeegyeztetni a munkával, amit pár hónapja kezdtem. Eljött az a pont, amikor azt mondtam, nincs tovább

– magyarázta Demcsák a Reggeli show-ban. Elárulta, határozott marasztalás a csatorna részéről nem volt.

Családban marad

Demcsák Zsuzsa a családja cégénél, a Piac és Profit Kiadó Kft.-nél lett hivatalosan kereskedelmi igazgató a tegnap napvilágot látott hír szerint.



A cég székhelye a China Martban található, ahol jórészt ázsiai vállalatok foglalnak helyet (valószínűleg onnan irányítják az épület melletti Ázsia Center üzleteit), rengeteg raktárhelyiséggel.



A céginfo adatai szerint a Demcsák család vállalkozása többek között piackutatással, napilap- és könyvkiadással, hangfelvétel-készítéssel, valamint üzleti tanácsadással is foglalkozik.

Andy Vajna rádiójának műsorvezetői nem fukarkodtak a beszólásokkal. Jó párszor szájukra vették a tévé hírigazgatóját, Kökény-Szalai Vivient. Ám, hogy miért, azt csak találgatni lehet - számolt be a lap a műsorban hallottakról.„Reméljük, nem azt jelenti a családi okok miatti távozás, hogy egy családtag lett náluk Szalai Vivien" – poénkodott Vadon Jani, majd Balázs röhögve hozzátette: „Súlyos családi okok mi­att távozik!" Erre rákontrázott még Rá­kóczi Feri is: „Tudjuk, az elég sú­lyos!". Ezzel akár arra a korábbi, évekkel ezelőtti pletykára is utalhattak, amire a két nő minden bizonnyal nem szívesen emlékezik vissza.Vivien pedig körülbelül egy évvel ezelőtt, mint hírigazgató, Zsuzsa főnöke. Az sohasem bizonyosodott be, hogy bármi is lett volna kettőjük között, mert Zsuzsa anno csak annyit mondott el a viszonyukról, hogy bensőséges.

Kökény Roland az egyik legjobb, legtisztább ember, akit ismerek. Nagyon sokat segített nekem a szakítás utáni időszakban. Mellettem állt, bátorított. Egyedülálló nő vagyok, és ezt roppantmód élvezem

– mondta akkor a Storynak Zsuzsa.Csak elképzelhetjük, milyen nehéz lehetett Zsuzsának ilyen helyzetben dolgoznia, amikor a munkahelyén belül is naponta szembesülhetett a kellemetlen helyzettel.Persze, egy olyan lépésnek, amelyet Zsuzsa végül megtett, sok oka lehet.Egy, a neve elhallgatását kérő mokkás például úgy fogalmazott a Borsnak, hogy az új műsorvezetők érkezése miatt Zsuzsának egyre kisebb szelet jutott volna a tortából, és ezt a büszkesége nem bírta elviselni. Ezért jókor jött a családi vállalkozás, amelyről már korábban is mesélt a kollégáinak.Balázsék a Demcsákkal folytatott beszélgetés alatt igyekeztek megtudni azt is, hogy tulajdonképpen mit is fog a jövőben csinálni Zsuzsa, de nem bírták ki a belső poénjaik nélkül. Nehogy Szalai Vivien rátok küldje a NAV-ot! Messzire elér a keze ezt tudjuk, úgyhogy csak óvatosan! A háttérben Szalai Vi­vien már hívta egy másik barátnőjét, akit beültethet reggel a helyére! – nevették el magukat. Próbáltuk keresni Demcsák Zsuzsát is az ügyben, de nem értük utol, ahogyan a TV2 sem reagált megkeresésünkre.