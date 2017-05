Demcsák Zsuzsa úgy tűnik a köztévénél forgat

Még a kollégáinak sem mondta el Demcsák Zsuzsa, hogy felmond a TV2-nél, így őket is legalább annyira meglepte a távozása, mint a nézőket - írja az NLCafé . Sokan sajnálkoztak a közösségi oldalakon is, amiért Demcsák Zsuzsa búcsút intett a Mokkának, mivel az utóbbi időben ő volt a legnépszerűbb arca a reggeli műsornak.„Kilenc év után döntöttem így, és ennek elsősorban családi okai vannak. Az üzleti életben folytatom a pályafutásomat, amely hosszú idő után végre új kihívásokat hoz az életembe, ráadásul a családi vállalkozásban is egyre nagyobb szerepet töltök be" – mondta akkor, és úgy tűnt, örökre búcsút int a képernyőnek. Voltak, akik ezt nem hitték el, és talán nekik van igazuk. Ez Demcsák Zsuzsa legfrissebb posztja, mégpedig egy köztévés forgatásról: