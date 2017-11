Démon baba teszi pokollá a férfi életét - hátborzongató fotók

Démon baba teszi pokollá egy New York-i férfi életét. Adam Ellis állítja, a lakásában kísértő szellem el akarja venni az életét -Adam kálváriája augusztus 7-én kezdődött. A kísértet,először az álmaiban jelent meg, de mára már átlépett a való világba. Rémálmaiban a férfi mozgásképtelenné válik, miközben farkasszemet néz vele a szellem.Az otthonában zajló paranormális tevékenységekről a férfi videókat készít, amiket aztán feltölt a. A felvételek között olyan is akad, amin mozgó tárgyak láthatók.Adamnak a közelmúltban sikerült lencsevégre kapnia-ot. A fényképek láttán nem csak az amerikai férfi, de mi is frászt kaptunk.