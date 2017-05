Depeche Mode adja az első koncertet a Groupamában

Az előkészítés és az építés már május 17-én megkezdődik és négy napig tart, vasárnap a produkció technikai próbája zajlik. A produkciónak hetven magyar segít be, legtöbbjük az építésbe és a bontásba, de lesz, aki a fellépőruhákkal dolgozik vagy a konyhai személyzetnek segít - közölte a szervező Live Nation az MTI-vel.



Mint írták, A Depeche Mode-dal saját szakács és konyhai személyzet érkezik Budapestre, a teljes utazó stáb a zenekarral együtt hetvenfős. Tizenegy kamionnal szállítják a felszerelést, emellett négy busz és öt kisbusz is a turné része, miután minden felszerelést maguk visznek valamennyi helyszínre.



A kétszintes színpad a Groupama Arénában több mint 500 négyzetméter alapterületű, a hátát óriási ledfal adja, amelyen a koncert nagy részében Anton Corbijn kliprendező és fotós munkái egészítik ki a látványvilágot. Emellett stroboszkópot és füstgépeket is használnak koncert közben.



A koncertre nem lehet bevinni üveget, palackot, videókamerát, profi vagy félprofi fényképezőgépet, valamint esernyőt sem - rossz idő esetén is kizárólag esőkabáttal lehet bejutni a stadionba. A várható kapunyitás május 22-én 17 óra 30 perckor lesz a Groupama Arénában, a két előzenekar, a F.O.X és a Raveonettes után a Depeche Mode bő kétórás show-t ad. A program a legutóbbi fellépések alapján tartalmazza a legnagyobb slágereket és az új lemez dalait egyaránt.



A zenekar Spirit című albuma március 17-én jelent meg. Az új lemezt a Global Spirit című nagyszabású világkörüli turnéval népszerűsíti az együttes. A koncertsorozat május 5-én Stockholmban indult, a Depeche Mode Pozsonyból érkezik Budapestre, ahonnan Prágába utazik tovább. A koncertkörút első szakaszában Európa 21 országában, összesen 33 városban több mint 1,5 millió rajongó láthatja Dave Gahant, Martin Gore-t és Andy Fletchert játszani.



A turné során a Depeche Mode fellép a párizsi Stade de France-ban, a milánói San Siróban és a berlini Olimpiai Stadionban is. A további állomások között szerepel a London Stadium, a moszkvai Otkritie Arena vagy a gelsenkircheni Veltnis-Arena. Az európai állomásokat követően a fellépéssorozat Észak- és Dél-Amerikában folytatódik.



A Global Spirit a Depeche Mode tizennyolcadik turnéja, a zenekar három év kihagyás után lép fel ismét élőben. A Depeche Mode - amely Delta Machine Tour keretében 2013 májusában lépett fel a Puskás Ferenc Stadionban - először 1985-ben koncertezett Magyarországon, az akkori Volán-pályán. A zenekar eddig tizennégy stúdióalbumot jelentett meg, ezek több mint húsz ország slágerlistáján jutottak a Top 10-be. Több mint 100 millió eladott albummal a Depeche Mode minden idők talán legnépszerűbb elektronikus zenekara.