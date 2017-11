Dér Heni és Danics Dóra nemes ügy mellé állt - fotók

Nemes ügy mellé állt két nagy kutyabarát, Danics Dóra és Dér Heni. A két énekesnő is népszerűsíti azt az országossá bővülő mikrochip-leolvasó hálózatot, amelynek segítségével még több elveszett eb kerülhet vissza a gazdájához. Heninek azért lett szívügye a Vigyél Haza Alapítvány Telenor által is támogatott kezdeményezése, illetve okostelefonra fejlesztett applikációja, mert ezek birtokában talán nem kellett volna elkóborolt kutyája, a súlyos balesetet szenvedő Maci életéért aggódnia.

Dér Heni hétéves bolognese kutyájával mindig történnek kalandok, hiszen az énekesnő ahová csak tudja, magával viszi; még az utazásai alkalmával is ott van mellette "négylábú plüssmackója". De az, ami pár éve esett meg, akár szörnyű tragédiába is torkollhatott volna. Maci elszökött otthonról, és Heni legközelebb csak egy állatkórházban, életveszélyes állapotban látta viszont kedvencét.– Kint játszott a kertben, és egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy eltűnt. Szólongattuk, kétségbeesve elkezdtük keresni. Pár óra múlva egy állatorvos hívott, hogy náluk van Maci, de azonnal operálni kell. Berohantunk hozzá, és amikor megpillantottam, nagyon megijedtem, mert rossz állapotban volt. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta, a csípőjét, majd később a térdét és a szalagjait is helyre kellett rakni. Több törése lett, de szerencsére belső vérzése nem volt. Mint kiderült, egy autó ütötte el, és egy bokor alján, véresen, sokkos állapotban, a fájdalomtól reszketve találták meg szegénykémet – emlékezett vissza Heni. – Pont a megrázó élmény miatt döntöttem úgy, hogy Danics Dórihoz hasonlóan én is népszerűsítem a Vigyél Haza Alapítvány mikrochip-leolvasó hálózatát, illetve a Telenorral közösen fejlesztett Vigyél Haza applikációt, amelyeknek köszönhetően az elkóborolt ebeket beazonosíthatják és visszajuttathatják a gazdáikhoz. Ha akkor a segítségemre lehettek volna ezek, talán hamarabb, a balesete előtt megtaláltuk volna Macit.

Bárki kulcsszerepet kaphat az elkóborolt kutyák hazajuttatásában, ám a chippel ellátott kedvencek gyors állatorvosi azonosítása nehézséget jelenthet. Ebben segítenek a Vigyél Haza Alapítvány programjában résztvevő kutyabarát éttermekben, szállodákban és kávézókban elhelyezett, ingyenesen elérhető eszközök, amelyekkel leolvashatók az állat mikrochipjének adatai. Ezeket a programban részt vevő önkéntes állatorvosok táblagépen, a Hipernet segítségével azonosítják be az erre szolgáló adatbázisban, majd felveszik a kapcsolatot az aggódó gazdikkal. A Telenor és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) támogatásának is köszönhetően rövidesen csaknem 100 helyszín várja országszerte a gazdátlan kedvencek megtalálóit. Az új helyszínek listája hamarosan az okostelefonra fejlesztett Vigyél Haza kutyakereső alkalmazásban is elérhető lesz, illetve ezen a felületen bárki regisztrálhatja elveszett kedvencét, és értesítést küldhet a környéken tartózkodó felhasználóknak, hogy segítsék a keresést.Bővebb információ a Vigyél Haza Alapítványról