Dermesztő részletek: véresre vagdalta magát Pásztor Anna zaklatója

Dermesztő részleteket tudott meg aannak a férfinak a viselkedéséről, aki – saját bevallása szerint – múlt pénteken azzal a szándékkal ment az Anna & the Barbies zenekar koncertjére, hogy egy késsel megölje Pásztor Annát.Beteges rajongása nem ismert határokat, az elmúlt évben 196 oldalnyi levelet írt az énekesnőnek, fényképeket küldött, amelyek között volt olyan is, amit Pásztor Anna sosem felejt el.– Ez az ember megvagdosta magát, összecsöpögtetett egy asztalt a saját vérével, és amivel megvágta magát, az valami konzervtető volt, arra volt ráírva, hogy "Kezdjetek el élni" – mesélte anak Anna érzékeltetve, hogy halálosan komoly fenyegetéssel kellett szembenéznie.Anna nem ijedős, a történteket azonban nem veszi félvállról. Félti a zenekarát és a szeretteit is, de nem hajlandó félelemben élni.Az énekesnő a pénteki koncert után órákat töltött a rendőrségen.– Nagyon szerettem volna a szemébe nézni. A koncert után vallomást kellett tennem. Ez a férfi ott volt a fogdán, le akartam menni hozzá. Azt akartam mondani neki, hogy állítsa le magát, meg akartam kérdezni: mégis miért viselkedik így? Olyan típus vagyok, akit megnyugtat az, ha szembenézhet a félelmeivel. A rendőrök azonban lebeszéltek erről, szerintük pont azt szerette volna elérni, hogy figyelmet fordítsak rá.Hétfőn elrendelték a gyanúsított előzetes letartóztatását, ez első körben harminc nap lehet. Mint Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője elmondta, a döntés indoka a bűnismétlés veszélye.A nagydarab, tetovált férfit bilincsben vezették ki a bírósági tárgyalóteremből. A "rajongó" arcán nem látszott semmiféle megbánás, érdeklődve, kissé ingerülten hallgatta a nyomozókat a továbbiakról – olvasható a Bors cikkében.