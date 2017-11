Design és funkció határozza meg az okosóra választást

Operációs rendszer: N/A | Kijelző: AMOLED (400x400) | Méret: 30 mm | Akkumulátor: min. 1 nap | Vízállóság: IP66 | Szívritmus mérés: Igen | Kommunikáció: GPS, Bluetooth, GSM | Kompatibilitás: iOS. Android

A legjobb okosóra vásárlása nem könnyű feladat egy zsúfolt és divatos piacon, amely drámai módon megváltozott az elmúlt években.Az Apple, a Samsung, a Fitbit, a Garmin és még a hagyományos óragyártók, mint a Fossil és a Tag Heuer is piacra lépett saját üdvöskéjével.Embert próbálóbb feladat, mint bármikor korábban, hogy kiválasszuk a számunkra megfelelő okosórát.Fontos szempontokat kell figyelembe venni: az operációs rendszer, az akkumulátor élettartama és a fitneszopciók, mind alapjaiban határozza meg választásunkat. Itt is elmondható, hogy egyetlen eszköz sem fedi le minden igényünket.Érdemes előre meghatározni, hogy milyen elsődleges céllal vásárolunk okosórát. Van amelyik jobb az egészségügyi adatok mérésében és akár orvoscsapat is elemzi az összegyűjtött adatokat és vannak azok, amelyekkel valamilyen specifikus sporttevékenységet szeretnénk monitorozni, esetleg az okostelefonunk kiváltására szeretnénk használni sportolás közben.Mindegyikre találunk megfelelő órát, de egyetlen termék sem nyújtja mindegyik funkciót egyszerre. Egy biztos, az okosóra viselése a személyiségünk kifejezőeszközévé vált mára.MAP Health WatchAz orvosi minőségű érzékelőknek és a szabadalmaztatott algoritmusoknak köszönhetően a MAP Health Watch sokkal pontosabb mérést nyújt, mint a hagyományos okos- és fitneszórák.A mért adatokat először egy szerverpark analizálja, majd a MAP Health Watcher orvosi csoportja felülvizsgálja a személyes kockázati tényezők azonosítása és a lehetséges egészségügyi problémák első jeleinek feltárása végett. Ezzel idő előtt lehet kimutatni egy esetleges szívinfarktust, stroke-ot vagy a jövőben epilepsziás rohamot.

Vérnyomás

EKG

Pulzusingadozás

Véroxigénszint

Bőrhőmérséklet

Galvanikus bőrreakció

Operációs rendszer: watchOS 4 | Kijelző: OLED | Méret: 38mm/42mm | Akkumulátor: 2 nap | Vízállóság: 50m | Szívritmus mérés: Igen | Kommunikáció: LTE, GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth | Kompatibilitás: iOS

Jelenleg előrendelésben kapható, érdemes meglátogatni a MAP Health Watch oldalát - nem mindennapi, jövőbe mutató fejlesztés ez magyar részvétellel.Apple Watch Series 3

Operációs rendszer: Tizen | Kijelző: Super AMOLED (360 x 360) | Méret: 46mm | Akkumulátor: 380mAh, 4 nap | Vízállóság: IP68 | Szívritmus mérés: Igen | Kommunikáció: GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetoot | Kompatibilitás: iOS, Android

A 3-as sorozat részben okosóra, részben fitneszóra és sokkal használhatóbb a hétköznapokban, mint az a 2015-ös első verzióról elmondható volt.Még mindig messze nem tökéletes, sőt az Android Wear 2.0 utolérte technológiai újdonságok terén, de alapvetően összesítve a felhasználhatóságot, a stílust és az életérzést - az Apple az egyik legjobb választásnak bizonyul.Samsung Gear S3

Operációs rendszer: N/A | Kijelző: LCD (240 x 240) | Méret: 43mm | Akkumulátor: 7 nap | Vízállóság: IP68 | Szívritmus mérés: Igen | Kommunikáció: GPS, Bluetooth | Kompatibilitás: iOS, Android

Operációs rendszer: Fitbit OS | Kijelző: LCD (348 x 250) | Méret: 38mm | Akkumulátor: 5 nap | Vízállóság: 50m | Szívritmus mérés: Igen | Kommunikáció: GPS, Bluetooth | Kompatibilitás: iOS, Android, Windows 10 Mobile

Kompatibilis az Androiddal és az iOS-szel is, a Samsung meglepően nyitott a támogatott okostelefonokat tekintve a Gear S3 esetében.A Gear S3 minden szempontból javult a Gear S2-vel összehasonlítva, de a legfontosabb mind közül: a dizájn. Vagy legalábbis úgy gondoljuk. Az mindenképp tényszerűen megállapítható, hogy az új S3 klasszikusabb irányt képviseli és sokkal nagyobb is - 46 mm, szélesebb a korábbi verziónál.Garmin Vivoactive 3A Garmin Vivoactive HR hosszú ideje a sport szerelmeseinek favoritja volt. Futás, kerékpározás, úszás, golf - a Garmin okosórája igazi társ volt minden körülmények között.A Vivoactive 3 minden korábbi jó tulajdonságát megőrizte és mindezt jóval vonzóbb, körkörös kialakítással kínálja, sőt, olyan funkciókkal kiegészülve, amelyek sokkal inkább emelik az Apple Watch, a Samsung Gear vagy a Fitbit Ionic riválisai közé, mint korábban.Fitbit Ionic

Operációs rendszer: Android Wear 2.0 | Kijelző: TFT (240 x 240) | Méret: 32mm | Akkumulátor: 500mAh, 2 nap | Vízállóság: IPX8 | Szívritmus mérés: Igen | Kommunikáció: GPS, Wi-Fi, Bluetooth | Kompatibilitás: iOS, Android

Az Ionic “személyében" a Fitbit végre forgalomba hozta első okosóráját, de talán még fontosabb, hogy ez a legjobb “fitness tracker" is. Futás, kerékpározás, úszás, súlyemelés - az Ionic algoritmusa számos különböző edzés követésére alkalmas, és tesztek bizonyítják: ezt sokoldalúan és kiválóan valósítja meg.Polar M600

Míg a Garmin Vivoactive 3 erős választás azoknak, akik sportfüggők (széles skálán mozogva a sportok között), a Polar M600 inkább a “futóbolondoknak" szól.A futás világában - a sportórák között - piacvezetőnek számító Polar az Android Wear technológiát használta fel, hogy megalkossa eddigi legjobb futáshoz optimalizált óráját. A GPS és a fejlett edzéskövető algoritmusok garmadáját vonultatja fel, mint például Training Benefit - Edzéshatás, Running Program - Futás Program és Sport Profiles - Sport profilok érhetők el a szokásos sebesség, körautomatika és idő opciók mellett.Sőt, ezek segítségével nagyobb tudatosság és biztonság jellemezheti sporttevékenységünket és egészségi állapotunkat is.Az órából nyert adatokra támaszkodva lehet személyre szabott edzésprogramot, rehabilitációt vagy egyszerű diétát összeállítani.Az új okoskütyük megjelentek az életünkben és egyre fontosabb szerepet játszanak benne - teszik mindezt tetszetős dizájnnal, a mindennapi kényelmünket emelve.