Despacito magyarul - ilyen lett Jolly és Marcos Favorito című dala!

Az eredeti dal cikkünk elkészültekor 2,189 milliárd megtekintésnél jár, ezzel már a nyolcadikkedden még csak a 12. helyen állt a nóta. Két nappal később már a kilencedik volt Ha ebben az ütemben halad a Despacito-láz, akkor pár hét alatt akár az ötödik helyre léphet előre Louis Fonziék slágere. A legnézettebb videó továbbra is PSY Gangnam Style című dala, ám az előnye egyre olvad Whiz Kalifa See You Again című dalával szemben.