Digitalizálták Bertolt Brecht filmhagyatékát

Forrás: cultura.hu

Majdnem kétévi munka után befejeződött Bertolt Brecht (1898-1956) német író filmhagyatékának digitális feldolgozása - jelentette be a Berlini Művészeti Akadémia.A munka eredményeként a jövő évtől a drámaíró, költő, rendező archívumának mintegy 50 filmjét adatbankban lehet keresni, és olvasóteremben meg is lehet tekinteni.A feldolgozáskor eddig ismeretlen anyagokra is bukkantak - közölte az akadémia.

A Deutsche Kinemathek alapítvánnyal közösen végzett munkát azért kellett sürgősen elvégezni, mert az 1920-as évek végétől a 70-es évekig összegyűjtött analóg filmanyag egy része kritikus állapotban volt, a megsemmisülés fenyegette a szakértők szerint.A dokumentumok magját Brecht családja és kortársai privát filmjei képzik, de feldolgoztak számos olyan felvételt is, amely a szerző színházi munkáit rögzítette.Az újonnan felfedezett anyagok közé tartozik a Berliner Ensemble 1957-es Kurázsi mamájának tévéadása, valamint a Galileo 1974-es New York-i előadásának felvétele Charles Laughtonnal a főszerepben.