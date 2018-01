Díjat kap Paul Rudd a Harvard Egyetem Hasty Pudding nevű színjátszó társulatától

Paul Rudd kapja idén a férfi színészek közül a Harvard Egyetem Hasty Pudding nevű színjátszó társulatának díját, amit a színész február 2-án vehet majd át.



A díjról döntő zsűri Rudd filmes és televíziós teljesítménye mellett kiemelte a színész azon különleges képességét is , hogy "1995 óta nem öregszik".



Paul Rudd többek között a Spancserek, a 40 éves szűz és a 40 és annyi című filmek sztárjaként lett ismert, emellett feltűnt a Jóbarátok és a Városfejlesztési osztály című televíziós sorozatokban is.



A burleszkelőadásairól híres Hasty Pudding története 1795-re nyúlik vissza.

Nevét egy korabeli ételről kapta: az alapszabályzat szerint az összejövetelekre mindig más tag vitt egy adag hasty puddingot, azaz zabból vagy más gabonából főzött kását.

Az eredetileg egyetemi klubként működő társaság 1844-ben mutatta be első teljes színházi produkcióját, azóta - az I. és a II. világháborúban két-két évet kivéve - minden évben színpadra állítanak egy darabot, amelyekben a női szerepeket is hagyományosan férfiak játsszák.



A Hasty Pudding minden évben egy színészt és egy színésznőt díjaz, Rudd mellett idén Mila Kunist tüntetik ki. Tavaly Ryan Reynolds és Octavia Spencer vehette át az elismerést. A korábbi díjazottak között van Martin Scorsese, Robert de Niro és Helen Mirren is.