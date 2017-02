Divatbloggerek Valentin-napi tippjei

A tél utolsó ünnepnapja nem csupán a szerelmeseké! A hazai divatbloggerek szerint a Valentin-nap minden nőnek szuper alkalom arra, hogy a szokásostól kicsit eltérő öltözetben tündököljön. Öt népszerű blogger – köztük a Festy in style, a Chloe From The Woods és a Dorothy's Fashionland bloggere válogatott a fashiondays.hu-ról, hogy tippeket adjanak szingliknek, párkapcsolatban élőknek és családanyáknak, hogyan tehetik outfitükkel különlegessé február 14-ét.



Szingliként is sikkesen



Festy, a Festy in style bloggere szerint a Valentin-nap nagyszerű apropó arra, hogy kísérletezzünk, és a hétköznapoktól eltérően egy kicsit nőiesebb, szexibb öltözetet válasszunk magunknak. A blogger legnagyobb örömére reneszánszukat élik a finom csipkével, játékos fodrokkal díszített ruhadarabok.



"A csipkék és a fodrok Valentin-napon is megállják helyüket! Idén pár barátnőmmel az Operában nézünk meg egy előadást, amihez egy kellemes púderes szettet választottam. A halvány rózsaszínt kombináltam fehérrel és szürkével. Ilyenkor lehetünk a megszokottól nőiesebbek, ezért bátran húzzunk magassarkút is az outfitünk megkoronázásaként."



Ragyogjunk a párunk mellett



Ha már régen egy párt alkotunk választottunkkal, eljön az a pont, hogy nem feltétlenül szexi, kivágott ruhával készülünk a Valentin-napra. Lángi Dorka, a Roses & Laces bloggere szerint viszont a stílusos megjelenés ilyen esetben is fontos, így idén a vacsorával egybekötött városi sétára egy A-vonalú ruhát szemelt ki magának a fashiondays.hu-ról.



"Minden testalkatra a legjobb választás egy A-vonalú ruha vagy szoknya, mely minden nő legvékonyabb testrészét, vagyis a derekát hangsúlyozza, nőies sziluettet varázsolva viselőjének. Választhatjuk az idei tél kedvencét, a jól szabott bársony ruhát, vagy az örök klasszikus selyem szövött változatot is."



Kovács Dorottya, a Chloe From The Woods bloggere szerint a piros és a rózsaszín összes létező árnyalata megengedett ezen a napon, de idén leginkább az úgynevezett "koszos rózsaszíná" árnyalat törheti meg a téli monokróm ruhatárunkat.



"A barátommal idén a Valentin-napi programunk egy sétával kezdődik a Citadellán, az ilyen kültéri programoknál pedig nagyon fontos egy trendi, de meleg kabát. Öltözetünkben nyugodtan bánjunk merészen az anyagokkal: bársony, flitter, csillogás, minták - jöhet minden, de leginkább pinkben!"



Ízléses megjelenés családanyáknak is



A TIME TO BE UNIQUE családos bloggere, Kun-Czellár Krisztina azt tanácsolja, hogy szolidan mutatós, ízléses ruhákat válasszunk Valentin-napra. Az ő választása egy fekete, fodros ruhára esett, ami kiváló egy délutáni közös kávézáshoz és egy esti színházhoz is.



"Egy kivillanó váll, egy átlátszó csipkebetét vagy egy harangujjú ruha, ami a szezon nagy trendje; piros rúzzsal feldobva mértéktartó, mégis izgalmas összhatást eredményez, amit a férjünk imádni fog."



A Dorothy’s Fashionland bloggere, Nyaka Dóri szerint egy anyukának sokkal praktikusabb gyerkőc mellett nadrágot viselnie, ami kiválóan megállja helyét egy Valentin-napi villásreggelin, ha az esti altatás miatt egy vacsora nem is fér bele az ünnepi menetrendbe.



"Egy magasított derekú, kosztümnadrágra hajazó darab, egy nadrágszoknya vagy egy bőrnadrág nemcsak praktikus, de divatos is. Párosítsuk a nadrágot egy basic felsővel és emeljük ki az outfitünket egy rózsaszín kabáttal és egy szép, klasszikus táskával."