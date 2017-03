Divattippek a tavaszi megújuláshoz

A hosszú tél után végre mutogatja magát a balzsamos tavasz is, így testünk-lelkünk felfrissülése mellett a ruhatárunk is fellélegezhet. A sötét színek után felüdülés lesz az idei tavasz legkedveltebb színébe, púder rózsaszínbe bújtatni magunkat. Ezen túl az új trendek visszarepítenek a reneszánsz időszakába is. Jöhetnek a buggyos és fodros ujjak, egyedi vállmegoldások és kedvünkre kísérletezhetünk a csíkos darabokkal is. A fashiondays.hu stylistjai most elárulják, hogyan építheted be ruhatáradba a legújabb divatirányzatokat.



Játék a csíkokkal



A csíkos minta a divat rendszeres visszatérője, ráadásul az idei szezonban minden berögzült divatszabályt áthághatsz. Bátran kombináld a különböző csíkos mintákat egy öltözéken belül is, a hajszálvékony csíkozást a vastagabbal, a vízszinteset az átlóssal. Nyugodtan rétegezheted is az ilyen mintájú darabokat, csíkos blúzra csíkos mellényt venni már egyáltalán nem divatbaki. Mivel ez a mintatársítás elég markáns, ezért szolid, letisztult kiegészítők és ruhadarabok illenek az outfithez.



Új ujj-fazonok



Az idei szezonban minden olyan ujj- és vállmegoldás belefér, ami eltér a hagyományostól: bő, buggyos vagy éppen denevérujjak, aszimmetrikus megoldások, ejtett vállú fazonok, kivágások a kar- és vállrészeken. Egy-egy különleges felsőt párosíthatunk olyan elegáns, minimalista darabokkal, mint egy ceruzaszoknya vagy egy egyenes fazonú szövetnadrág. De a hétköznapokra szánt csinos farmer és tornacipő kombinációt is feldobhatja egy izgalmas ujj-fazon.



Rózsaszín köd



A 2017-es tavaszi szezon egyik főszereplője a rózsaszín és annak ezer árnyalata. A rózsaszínben pompázás már nem csak a kislányok kiváltsága, sőt, egy jól megválasztott árnyalattal igazán nőies hatást érhetünk el. A legnépszerűbb az úgynevezett piszkos rózsaszín lesz, ami egy tompább, barackosabb változata a színnek. Bőrtónustól, hajszíntől és bőrszíntől függően mindenkinek más-más árnyalat áll a legjobban, így megéri kísérletezni! A fashiondays.hu stylistjai szerint a különböző árnyalatokat viselhetjük együtt is, de remekül kombinálhatóak kellemes, natúr színekkel, sőt még pirossal is.



Kényelmesen egész évben



Legnagyobb örömünkre a kényelmes athleisure stílus még mindig hódít! Az irányzat lényege, hogy sportos darabjainkat beemeljük az utcai divatba. Így fordulhat elő férfiaknál egy öltözéken belül a szabadidőnadrág egy jól szabott, elegáns zakóval vagy egy edzőcipő farmerrel és feliratos pólóval kombinálva.