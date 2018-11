Döbbenet: Olyan jelzővel illet egy éves kisgyerekeket egy webshop, ami mindenkinél kiveri a biztosítékot

Elég nehéz elhinni, de igaz. A jatekraj.hu oldala 1 éves kisgyerekeknek szánt játék leírásában gyakorlatilag leprostizza a kicsiket. A durvaságra a Ripost talált rá.A leírás első sora alapján nem is várnánk értelmesebb mondandót:Minél gyorsabban megy a pattogatott kukorica, annál gyorsabban a hop hop hop!Majd következik a mondat, ami mindenkinél kiveri a biztosítékot:A Ripost értesülései alapján ez egy Szlovákiában bejegyzett cég, ahol valószínűleg arra sem vették a fáradtságot, hogy a termékek adatlapját egyszer is átnézzék (pláne nem egy magyarul is tudó munkatárssal), miután bemásolták az online fordítóval lefordított termékleírást.