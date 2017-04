Döbbenetes, amit Tom Cruise a forgatáson csinált - videó

A Mission: Impossible filmek mindig is a látványos akciójelenetekről voltak híresek, és a most készülő hatodik rész alighanem túl akar tenni minden korábbi epizódon.Tom Cruise jelenleg Párizsban forgatja az ott játszódó részeket, és ennek keretében látványosan repül is egy motoros üldözés fináléjában.Természetesen esetünkben is trükkös kábelekkel röptetik, de a jelenetről készült videó mindenkit meggyőzhet arról, hogy Cruise a legjobb kaszkadőrökkel is felveheti a versenyt.Az előző rész leglátványosabb jelenete az volt, amikor egy felszálló óriási katonai szállítógép oldalán kapaszkodott - a hatodik rész állítólag ennél is meredekebb kunsztokat kínál, de ezeket egyelőre nem akarják olyan korán nyilvánosságra hozni, mint a múltkor.