Dokumentumfilm készült Heath Ledgerről

Az I Am Heath Ledger című film részleteit az interneten tették közzé. Az elsőként látható felvételeken barátai, rokonai és kollégái beszélnek az ausztrál színészről. Ledger, aki gyógyszertúladagolásban halt meg, április 4-én lett volna 38 éves.



A Spike amerikai csatorna által készített film premierjét április 23-án tartják a New York-i Tribeca Filmfesztiválon.



A személyes hangvételű portréfilmben magánfelvételek és Ledger eddig be nem mutatott videoanyagai is láthatóak. Korábbi barátnője, Cristina Cauchi elmondása szerint Ledgernél állandóan volt egy kamera, amellyel videókat készített.



Heath Ledger életébe a filmben Ben Harper zenész, Ang Lee, a Brokeback Mountain - Túl a barátságon című film rendezője és a színész testvére, Kate nyújt betekintést.



Ledgert Oscar-díjra jelölték a Brokeback Mountain - Túl a barátságon című film homoszexuális cowboyának megformálásáért. A sötét lovag című filmben Joker szerepéért a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjat posztumusz ítélte neki az amerikai filmakadémia 2009-ben.