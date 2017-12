Dokumentumfilmben boncolgatják Weinstein októberben kipattant zaklatásos ügyeit

Dokumentumfilmet készít a BBC Two a szexuális zaklatással, erőszakkal és helytelen viselkedéssel vádolt Harvey Weinstein amerikai sztárproducert övező botrányról.



Az Ursula Macfarlane által rendezett egész estés filmben azok a színésznők is megszólalnak, akik "elég bátrak voltak ahhoz, hogy elmondják a történetüket". Rajtuk kívül újságírók és hollywoodi bennfentesek is feltűnnek az alkotásban - írta a BBC News.



A Weinstein munkacímen futó dokumentumfilm megpróbálja feltárni, hogy a producer miként tudott annyi éven át visszaélni a hatalmával és elpalástolni a tetteit, valamint "rávilágít a Hollywoodban mélyen gyökerező szexizmusra", és alaposan körbejárja, hogy a stúdiórendszer 1930-as évekbeli megjelenése óta miként vezetett a pénz és a hatalom birtoklása egyesek kizsákmányolásához és zaklatásához.



Tom McDonald, a BBC illetékese szerint a film "bonyolult és kényes kérdéseket fog boncolgatni a bűnrészességről, a hallgatás áráról és a hatalom romboló hatásáról". Hozzátette: "amellett, hogy percről percre bemutatja az elmúlt hónapok eseményeit, a film visszatekint Hollywood múltjába is, hogy felidézze a hatalommal való visszaélés gyakorlatát egészen a kezdetektől, és bemutassa Harvey Weinstein felemelkedésének évtizedeit is".



A Weinstein-botrány október elejei kipattanása óta legalább 75 nő beszélt a nyilvánosság előtt a filmmogul által ellene elkövetett erőszakról, zaklatásról vagy helytelen viselkedésről. A hollywoodi filmproducer továbbra is "tagadja a nem közös beleegyezésen alapuló szexuális együttléttel kapcsolatos vádakat", és kitart amellett is, hogy "soha semmilyen formában nem alkalmazott megtorlást azokkal a nőkkel szemben, akik visszautasították a közeledését".



Jelenleg a londoni rendőrség is vizsgálódik a Weinstein elleni feljelentések ügyében, a New York-i rendőrség pedig egy 2010-ben állítólag elkövetett szexuális erőszak vádja miatt nyomoz a producer ellen, aminek nyomán akár büntetőeljárás is indulhat.