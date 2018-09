Dokumentumfilmen a ˝bálnagyilkos műanyag˝

7 milliárdan élünk a Földön. Ha mindenki csak egy pillepalackot dob a tengerbe, az már 7 milliárd szemetet jelent. Ez döbbenetes mennyiség, ahogy az a több millió tonna műanyag szemét is, ami évente valóban bekerül az óceánokba, számtalan ott élő állat halálát okozva ezzel.Ez történt azzal az Atlanti-óceán északi részén ritkán látott bálnafaj egyik tagjával is, ami elpusztult a régióban. A tudósok azt gondolták, hogy csupán egy kissé szokatlan csontváz lesz belőle a helyi múzeum számára. Amikor azonban felnyitották a tetemet, és a gyomrából 30 nejlonzacskó került elő, a hír bejárta az egész világot. Bevásárlószatyrok, chipses zacskók és jégkrémek csomagolása dugította el teljesen az állat emésztőszervrendszerét.A szerencsétlenül járt Cuvier-féle csőröscet körülbelül 6 méter hosszú volt, a súlya pedig majdnem 2 tonna, holott egy kifejlett, egészséges csőrőscet súlya körülbelül 4 tonna. Egészen egyértelmű volt, hogy valami nem stimmel az állattal.Ez a faj például kalmárokkal táplálkozik, és ugyan a felszínen lebegő műanyag nem tűnik élelemnek, de az örök sötétségben vadászó ceteket megtéveszti a hasonlóság. Ha ennyi cetféle elpusztul, az azt jelenti, hogy rengeteg műanyag lehet a tengereink mélyén.A dagállyal mindig újabb műanyagok kerülnek az óceánba, és olyan pici darabokra bomlanak fel, amiket csaknem lehetetlen eltávolítani. A mikroplasztikot megeszik a halak, ami így bekerül a táplálékláncba, és ami közvetve így már az emberre is hatással van.Nem beszélve arról, hogy a rettentő mennyiségű szennyező anyag borzasztóan lerövidíti az állatok életét. Egy bálna -vagy cetféle akár 60 évig is elélhet, de annyi műanyag kerül a szervezetébe, hogy már fiatalon elpusztul, még azelőtt, hogy párosodhatott volna…A Spektrumon debütáló film arra a keresi a választ, hogy miként tudott ez az óriás ennyi műanyagot lenyelni, miközben a nyílt óceánon, egy mérfölddel a felszín alatt keresett magának élelmet. Hogyan téveszthette össze a háztartási hulladékot a természetes táplálékával? Mit mond mindez az óceánjaink állapotáról? Milyen túlélési esélyeik vannak a bálnáknak az egyre szennyezettebb tengerekben? És a legfőbb, hogy vajon változtat-e bármin valamin a bálna - és számtalan egyéb tengeri állat - halála?