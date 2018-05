Dolce vita életérzés a villányi dombok között - 2018-ban is Gere Jazz Fesztivál

PROGRAM

június 8. (péntek)

20:00 Rákfogó zenekar

22:00 Kéknyúl Hammond Band



június 9. (szombat)

18.00 Balázs Elemér Group

20.00 Barabás Lőrinc Quartet

22.00 Nicola Conte (ITA)



További információk: június 8. (péntek)20:00 Rákfogó zenekar22:00 Kéknyúl Hammond Bandjúnius 9. (szombat)18.00 Balázs Elemér Group20.00 Barabás Lőrinc Quartet22.00 Nicola Conte (ITA)További információk: www.gerejazz.hu

A Magyarország legdélebbi szőlőültetvényei között megrendezésre kerülő fesztivál idén is jól csengő hármashangzatba rendezi a Gere-borokat, a kifinomult gasztronómiát és az igényes dzsesszzenét. Olasz dallamok, toszkán hangulat és minőségi borok várják a Villányba látogatókat június második hétvégéjén.A gasztronómiai kínálat, ahogyan mindig, most is fontos részét képezi a fesztiválnak, a Gere Birtok Mandula éttermének séfjei igazi itáliai ízekkel készülnek. A legklasszikusabb olasz fogások kerülnek terítékre, izgalmas tálalásban. Lesz paradicsomos toszkán pacal parmezánnal és pesztóval, tépett bárány focacciával és rukolával, garnélás zöldfűszeres rizottó, osso bucco, vegetáriánus lasagne, a grillen pedig hal, csirke, saltimbocca és báránylapocka sül majd, amihez friss salátát kínálnak. Ha már dolce vita, a desszertek is Olaszországba repítenek, a tiramisu mellett kajszibarackos panna cotta cantuccinivel és ricottás rumbaba is várja az édesszájúakat.Ezen a hétvégén a villányi frizzante a jégbe hűtött Gere Frici gyöngyözőbor lesz, ami minden Gere Jazz Fesztiválon a közönség kedvence. A nyári melegben semmi nem esik olyan jól, mint az üde fehér és rosé Frici, amit idén Camparival is kínálnak, hogy izgalmas alternatívát nyújtsanak az aperol spritz helyett. A gyümölcsös fehérek és rozék igazi szomjoltók, és az sem számít szentségtörésnek, ha a szódásüveghez nyúlunk. A könnyedebb Portugiesert, Athus cuvée-t és Merlot-t azoknak ajánlják, akik még nyáron sem akarnak lemondani a vörösborokról, ráadásul finom savaikkal remekül illenek a paradicsomos, olasz fűszerekkel készült ételekhez, és természetesen olyan csúcsborokat is nyitnak, mint a Kopar vagy a Solus, amivel igazán feldobják a Jazz Fesztivál nyári estéit.Gasztronómiai sztárvendégként a Gere család meghívására vendégségbe jön az olasz Sirk család, akik a Michelin-csillagos La Subida étterem tulajdonosaiként képviselik az olasz gasztronómiát, és a vendéglátóhelyük finomságaiból adnak ízelítőt, így sajtokat, sonkákat és olívaolajat hoznak magukkal Friuli-Venezia Giulia régióból.A kortárs jazz rajongóinak örömére a fesztivál első fellépője a méltán híres Rákfogó zenekar, mely nemcsak a klasszikus Rákfogó újraéledését ünnepli, hanem Szakcsit is, aki idén 75 éves, és 60 éve zongorázik színpadon, mindenki legnagyobb örömére. A zenekar megújult formában, az egykori formáció kísérletező szellemiségében az egykori jazz-rock örökzöldek mellett Szakcsi Lakatos Béla legújabb szerzeményeit is bemutatja.A Kéknyúl Hammond Band egyedülálló színfoltja lesz a fesztiválnak. A Kéknyúl zenekar az országban egyedülálló felállásban játszik szórakoztatónak mondott orgonás jazz-funk-bluest. A vezető szerep mellett a basszus is a Hammond orgonára hárul, amihez dob, gitár és impozáns ütős-fúvós kar játssza a kíséretet. A műsor javát saját dalok alkotják, amit a nagy öregek iránti tiszteletből néhány klasszikus darab feldolgozása tesz teljessé.A második nap első fellépője a Balázs Elemér Group lesz. A népszerű zenekart 2000-ben alapította Balázs Elemér, és azóta számos nagy sikerű magyar és nemzetközi koncerten léptek fel, és több díjat is megnyertek. A zenekarvezető és dobos mellett Kiss Flóra, Szakonyi Milán, Balázs József, Komjáti Áron, Lakatos „Pecek" Krisztián és Czibere József fog nekünk a Gere Jazz Fesztiválon zenélni.A Barabás Lőrinc Quartet a hetvenes évek szabad levegőjű, improvizatív jazz-rockos világát idézi fel, ami igazán frissen szólal meg a négy fiatal, huszonegyedik századi nagyvárosi, kozmopolita muzsikus szűrőjén áteresztve.A fesztivál olasz sztárfellépője a legdzsesszesebb tánczene és a legtáncosabb jazz létrehozója, Nicola Conte, akinek hamarosan megjelenő új lemezéről is hallhatnak dalokat a fesztivál résztvevői.Az idén hetedik alkalommal életre hívott programsorozat mostanra hagyományt teremtett a nyári fesztiválok között, és Villányba várja azokat, akik a borok, a zene és a gasztronómia elhivatott rajongói. Gere Attila és családja várhatóan idén is maradandó élményekkel ajándékozza meg az ezen az exkluzív, olasz hangulatú kerti partin résztvevő vendégeket.