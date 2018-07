Dolce vita gyorstalpaló a szürke hétköznapok ellen

Az olaszokról általában az elegancia, a könnyedség, a gasztronómia szeretete, na meg a hangos gesztikuláció jut eszünkbe. Bár Itáliában sem olajbogyóból van a kerítés, a mediterrán életmód bizonyítottan testnek-léleknek is jó barátja. Vegyen egy szabadnapot, és tippjeink segítségével kóstoljon bele a hamisítatlan olasz édes életbe!



Együnk együtt a családdal!



Nem csak a maffia, hanem az átlag olaszok számára is fontos a családi összetartás, az étkezéseket igyekszenek mindig közösen megejteni. A külön-külön bekapott falatok helyett indítsuk a napot nagy, ráérős villásreggelivel! A szeretteinkkel együtt töltött idő segít elmélyíteni a kapcsolatainkat, a bőséges, nyugodtan elfogyasztott reggeli pedig az egészséges életmód alapja. Arról nem is beszélve, hogy a közös étkezéssel a közös készülődés is együtt jár: osszuk fel a feladatokat, legyen felelőse a tojásrántottának, a kávéfőzésnek és a mosogatásnak is.



Hozzuk a legjobb formánkat!



Az olaszok híresek kifogástalan megjelenésükről is. Természetesen nem kell előkapni a nagyestélyit, ha leszaladunk a kisboltba, de szabadidős programjainkhoz is igyekezzünk a stílusunknak megfelelő legjobb formánkat hozni. A hangulatunkra és az önbizalmunkra is jó hatással van, ha csinosnak érezzük magunkat – ehhez gyakran elég egy szép kiegészítő vagy elegáns körömlakk is.



Adjuk meg a módját a bevásárlásnak!



Hipermarketek lélektelen polcai helyett fedezzük fel környékünk zöldségeseit, henteseit, kis pékségeit! Az olaszok szívesen időznek el a helyi termelők kis üzleteiben, szeretik személyesen kiválasztani a mediterrán étrend alapját képező friss zöldségeket, sovány húsokat, halakat és közvetlen kapcsolatot ápolnak az eladókkal. Váltsunk néhány szót újdonsült hentesünkkel, és legközelebb biztosan a pult legszebb darabjai ütik a markunkat!



Sziesztára fel!



Lustaság fél egészség. A hosszú életű mediterrán népek komolyan veszik a mondást, ebédidőben még az üzletek is bezárnak néhány órára. Sajnos hétköznapokon nehéz lenne bevezetni ezt a jó szokást, de legalább az ebédünket ne a monitor előtt görnyedve, sietősen fogyasszuk el. Fél órára hagyjuk a GDP gondját másra, és üljünk ki a kollégákkal a konyhába, vagy sétáljunk el egy közeli, friss ételeket kínáló étkezdébe.



Kis esti dolce vita



Vacsora után felejtsük el a tévé előtti bekuckózást, helyette induljunk könnyed esti sétára, avagy passeggiata-ra a barátaink társaságában. Az sem baj, ha a sétából laza társasági esemény kerekedik: Duna-parti korzónk után pihenjünk meg egy hangulatos bárban, és koccintsunk együtt a nyári éjszakákra és az édes életre az olaszok kedvenc frissítőjével, egy pohár Aperol Spritz-cel!