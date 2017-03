Robert Downey Jr. kapta Doktor Dolittle szerepét az állatok nyelvén beszélő állatorvosról szóló következő játékfilmben, amelynek rendező-forgatókönyvírója Stephen Gaghan lesz.



A produkció, amely a The Voyage of Doctor Dolittle (Doktor Dolittle utazása) címet kapta, Hugh Lofting 1920-as években játszódó eredeti regényei nyomán készül. A forgatókönyvet Stephen Gaghan írta, aki korábban a Traffic szkriptjéért Oscar-díjat kapott, és mostanában Matthew McConaugheyt rendezte a Gold című filmben.



A The Guardian brit napilap szerint azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Gaghan vajon szintén a '20-as évekbe helyezi-e a cselekményt.



Doktor Dolittle szerepében korábban Rex Harrisont, majd Eddie Murphyt is láthatta a közönség. Harrison Oscar-jelölést kapott játékáért, a Murphyvel forgatott produkció pedig 1998-ban hatalmas kasszasiker lett, világszerte csaknem 300 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők. A mozis folytatás már nem volt olyan sikeres, és további három epizód már kifejezetten videós forgalmazásra született.



Downeyt legközelebb a Pókember: Hazatérés című képregényfilmben láthatja nyáron a közönség a moziban, jövőre pedig az Avengers: Infinity War című produkcióban szerepel majd a filmvásznon, amelyet Anthony és Joe Russo forgat. A sztár a tervek szerint a Sherlock Holmesként is visszatér.