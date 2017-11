Dózsa Zoltán: "Hálás szerep rosszfiúnak lenni!"

Ahogy a való életben, úgy a filmvásznon, illetve a tévés produkciókban is mindig vannak negatív karakterek, akiket a pokolba kívánunk, vagy éppen titkon szimpatizálunk velük. Az Oltári csajoknak is megvan a maga rosszfiúja. Az Erdész lányok minden hájjal megkent ügyvéd mostohaapját megformáló Dózsa Zoltán a figuráról, illetve a forgatás érdekes kulisszatitkairól mesélt.Az RTLII új saját gyártású produkciója, az Oltári csajok izgalmas epizódjait néhány hete követhetjük nyomon. A nézőknek már az első részekben szemet szúrhatott az Erdész lányok mostohaapja, Vadász Béla, akinek viselkedéséből első blikkre kiderült, nem ő lesz a telenovella jófiúja. Alvilági kapcsolatok, illegális szerencsejáték, jó nagy adag dörzsöltség, egy kis rosszindulat, na és persze, hazugság hazugság hátán. Egy ilyen figurát eljátszani nem kis feladat, viszont az őt alakító Dózsa Zoltán rutinos színész, így ezzel is könnyedén megbirkózott.

„Béla karaktere nekem adja magát. Egy színész mindig nyitott szemmel jár, megfigyel a világban, hogy amikor szembe jön velünk egy ilyen gonosz figura, legyen mihez nyúlni. Én is a saját személyes tapasztalataimból merítettem, a környezetemből inspirálódtam. Szerintem kellőképp simlis, és számomra hálás szerep rosszfiúnak lenni. Ebben azonban az is benne van, hogy meg kell találni a szereplő saját igazságát, mert mint az életben, úgy itt is mindig van ilyen, így könnyebb azonosulni vele. Bennem és Vadász Bélában lényegében semmi közös nincsen. Bár a szerencsejátékot fiatalabb koromban egyszer-kétszer kipróbáltam, de nem igazán jött be. Ellenben Béla nagyon otthonosan mozog a pókerasztalnál…" – mondta viccelődve a színész, aki nagyon élvezte a telenovella forgatásait. „Minden túlzás nélkül állíthatom, új otthonra leltem. Remek alkotói csapat jött össze, a hangulat is mindig szuper volt. Sok vicces pillanatot éltünk meg együtt. Kiváló kollegákkal dolgozhattam, nem is tudnék kiemelni személy szerint senkit, mindenki nagyon profi volt, le a kalappal a fiatal szereplők előtt is!"De vajon mi lesz a mindenre elszánt ügyvéd következő húzása? Az Oltári csajok epizódjaiból többek között erre is fény derül.Oltári csajok minden hétköznap 20.30-tól az RTLII műsorán