Dráma a fotózáson: kizárták a Nemzet Szépe versenyzőjét

A Nemzet Szépére 21 és 27 éves kor között bárki jelentkezhet, de plasztikai beavatkozás és tetoválás nem engedélyezett a potenciális királynők körében. A jelentkezők fontos személyiségjegyei közé kell tartoznia az empátiának, a segítőkészségnek, a magabiztosságnak, a nemzeti öntudatnak és a kisugárzásnak is. Kizáró ok továbbá, ha valakiről pornográf jellegű anyag készült korábban, házas, gyermeke van, vagy káros szenvedélyben szenved.Az elődöntőből továbbjutott Szolnoki Karina a verseny egyik legnagyobb esélyese volt, de a Nemzet Szépe hivatalos beauty fotózásán láthatóvá vált egy tetoválása, amit eddig a cipője takarása miatt nem vettek észre a szervezők. A Miss Nation nemzetközi versenyszabályzatában kizáró ok bármilyen tetoválás a versenyzőkön, ezért a királynő jelöltnek búcsúznia kellett a 2018-as Nemzet Szépe versenytől.“Nem szégyellem a tetoválásom és sosem akartam dugdosni. Viszont köszönöm ennek a versenynek, hogy elgondolkodtam azon, hogy a jövőben leszedetem magamról, hiába jelent nekem valamit. A versenyről csak pozitívumot tudok mondani. Nagyon sajnálom, hogy így sikerült de valamilyen szinten örülök is neki, hogy ott voltam. Aminek a legjobban örülök, hogy gyönyörű természetes lányokkal találkoztam, akik hozzátéve kedvesek is voltak" - mondta Szolnoki Karina.A Nemzet Szépe szépségverseny döntősei május 24-én költöznek be a Szirákon lévő Teleki-Degenfeld kastélyba, hogy felkészüljenek a döntőre.“Nagyon sajnáltuk Karinát, mert véleményünk szerint nagy esélye volt a koronára. Felajánlottuk neki, hogy ha a tetoválást ígérete szerint leszedeti, egyenes út vezet neki a Nemzet Szépe 2019-es döntőjébe" - mondta Felleg Tícián, a verseny alapítója.A döntőre idén jőnius 3-án, a Gödöllői Királyi Kastélyban kerül sor.