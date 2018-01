Druidák és boszorkányok: a hétvégén startolt a Sky új sorozata az HBO-n: Britannia

Időszámításunk szerint 43-ban járunk, mikoris Aulus Plautius a Római Birodalom légióinak élén, a történelem során második alkalommal száll hódító céllal partra Britanniában. Nem titkolt szándéka, hogy ezúttal sikerrel vigye végig azt, amibe elődje, Julius Caesar belebukott. A belviszályok szaggatta szigetet váratlanul éri a támadás, így a légiók jelentősebb ellenállás nélkül masírozhatnak be az ország szívéig, felperzselve minden, az útjukba kerülő népi kultúrát. Összefogásra van szükség, ezért Kerra, a kelta király lánya az ellentéteket hátra hagyva szövetséget köt Antedia királynővel, hogy legyen esélyük a birodalom hódító seregei ellen.Jó sok harc, vér és misztikum, ez jellemzi a Britanniát, bár annak ellenére, hogy jelentős a mágia vonulata a sorozatnak, mégsem egy történelemi köntösbe bújtatott fantasyt kapunk. A mágia kérdését nagyon jól kezelve – lévén, hogy történelmi sorozat – , a természeti ember nézőpontjából mutatja be a széria, s mint az része a mindennapi életnek, a történet szempontjából is szervesen kötődik egy-egy karakter motivációjához, vagy fejlődéséhez.