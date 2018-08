Dübörögnek az amerikai csodajárgányok Komáromban - képriport

Augusztus 9-12.. között immár 17. alkalommal randevúztak az amerikai autók "szerelmesei" Komáromban, a Monostori Erődben. A szervezők idén is, több, mint ezer amerikai autósra és sok érdeklődőre számítottak, ami "be is jött". A Nemzetközi Amerikai Autó Fesztiválra jóval több, mint ezer amerikai autós gördült be az erőd kapuján, legtöbben persze Magyarországról érkeztek, de szép számmal jöttek lengyel, osztrák, cseh és szlovák, német, holland, észt, litván, sőt még svéd "csapatok" is.Csillogó krómok, szemet gyönyörködtető formák, bivaly erős V8-as motorok lenyűgözték az érdeklődőket. Persze programokban sem volt hiány, amelynek egyik kiemelkedő része volt az amerikai autós felvonulás szombaton délután Komárom belvárosában. A rengeteg, mintegy 500 felvonuló járgány között voltak Chevrolet, Buick, Cadillac, Lincoln, Chrysler, Jeep és Dodge márkák is. A menetből azonban kiemelkedett egy klasszikus, amerikai, "Hann" gyártmányú, az 1970-es évek elején készült tűzoltóautó, amely természetesen saját kerekein érkezett Németországból.A programok között szerepelt még autó bemutató, az elmaradhatatlan gumifüst verseny és a "Big Foot"-ok is munkába álltak, papírvékonnyá lapítva az útjukba kerülő roncs gépjárműveket. A Dragstereket, gyorsulási autókat is megcsodálhatták a látogatók. A lóerők és autó szépségek mellett koncertek is erősítették a rendezvény színvonalát, fellépett ugyan is a Mystery Gang, Nagy Feró és a Beatrice valamint a Nyughatatlan, Johnny Cash& Rockabilly.A lóerők mellett a Bika Rodeó Közép-Európa –Kupa verseny döntője is látványosnak ígérkezett, magyar résztvevőkkel. A cél: legalább 8 másodpercig kellett a bikahátán ülve maradni! Az amerikai autós sereg immáron 17. alkalommal vetette be magát a Monostori erődbe. A négy napig tartó hadgyakorlat során a cél a totális szabadság megélése volt. Fegyverük a lóerőktől duzzadó járművek, a gumifüst, a motordübörgés és a rock and roll voltak. A szervezők és a közönség már most megfogadták: Találkozás jövőre, ugyanitt a Monostori Erődben!