Dühöngenek a tévénézők: cenzúrázták A szürke ötven árnyalatát

Dühöngenek a francia tévénézők, mert a TF1 csatorna kerek 15 percet kivágott A szürke ötven árnyalatából, természetesen a szexjeleneteket.



Az egyik néző azt írta a csatornának, ez olyan merénylet volt, mintha a Titanicból kivágták volna, amikor elsüllyed a hajó, elvégre A szürke ötven árnyalata pont a szexről szól.



Más azt sérelmezte, hogy este fél 11 után már lehet erotikus jeleneteket sugározni, tehát a csatorna szabályt szegett.



Megint másvalaki azt említette, hogy a francia mozik 12 éven felülieknek besorolással vetítették a filmet, tehát képmutatás a cenzúra. Ezek után még az is lehet, hogy a TF1 nem is meri műsorra tűzni a hamarosan látható harmadik részt, A szabadság ötven árnyalatát, mert a kiszivárgott információk szerint ez lesz a trilógia legmerészebb epizódja.



A szabadság ötven árnyalatát világszerte Valentin-nap környékén mutatják be a mozit, ahogyan az előző két részt is.



(Fifty Shades Freed – hazai bemutató: 2018. február 8.)