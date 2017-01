Dupla DVD-n elevenedik meg a P. Mobil története

A P. Mobil több mint négy évtizedes története elevenedik meg az Élve vagy halva című, dupla DVD-n megjelent kiadványon - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Schuster Lóránt, az együttes vezetője elmondta: az antológia közel hat órányi anyagot, nagyon sok koncertfelvételt - köztük még egészen korai, fekete-fehér anyagokat is -, valamint rengeteg, öltözői és egyéb pillanatokat megörökítő videót tartalmaz a P. Mobil különböző korszakaiból.



A 47 éves múltra visszatekintő hard rock zenekar a dupla DVD mellett a történetét feldolgozó több más kiadvánnyal is jelentkezett az elmúlt időszakban - fűzte hozzá Schuster Lóránt. Az együttes vezetője 2015-ben jelentette meg önéletrajzi könyvét Kaptafa címmel, 2016-ban pedig bemutatták a Mobilógia - A dal ugyanaz marad című kötetet is, amely egyfajta "használati utasítás" a banda lemezeihez.



Schuster Lóránt elárulta azt is: 2017-ben jelenik meg a P. Mobil legújabb nagylemeze.