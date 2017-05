Dupla Wellhello klippremier a VIVA-n

Majd' nyolc hónapos szünet után péntek este két új dallal és videoklippel jelentkezik a Wellhello a VIVA Top 5 Wellhello című műsorában. Az Odaút és a Senki nem véd meg című számokkal Fluor és Diaz egyszerre két oldalról ragadja meg a hallgatókat; egy könnyedebb, pozitív kicsengésű, és egy mélyebb, komorabb dallal. A premier előtt Ada 17:00-tól Facebook-on közvetített, élő-beszélgetésben faggatja majd a fiúkat a forgatási kulisszatitkokról, az előttünk álló fesztiválszezonról és a készülő új lemezről.



Ha nyár, akkor Wellhello - a Fluor Tomi és Diaz alkotta páros tavaly első filmjükkel, a #Sohavégetnemérős-sel jelentkeztek, az idei nyarat pedig két új számmal indítják. A most megjelent Odaút és Senki nem véd meg című dalok a fiúk készülő nagylemezének, a Zsáner-nek az előfutárai, amely a tervek szerint év végén jelenik majd meg.



A két új dal teljesen ellentétes érzelmeket és gondolatokat vonultat fel, az egyik egy vidám szombatot ír le az együtt utazás élményével: "Az Odaút egy életigenlő, itt-ott kissé nosztalgikus dal, amit nem lehet végighallgatni anélkül, hogy eszünkbe ne jutna egy igazán fontos pillanat az életünkből. '...múlik a most, pedig minden a moston múlik'. A kiemelt mondat azért is nagy súlyú az életemben, mert évek óta sokat foglalkozom a mindfulness témájával, az adott pillanat teljes megélésével. Rengeteget inspirálódok régi barátságaimból - amik hálaégnek most is tartanak - és az odaút izgalmából, mikor még nem tudni, mit hoz az este, de tudod, hogy elképesztő lesz" - mondta el Fluor Tomi a dalról.



Ezzel szemben a Semmi sem véd meg a magányról, a bánatról szól. A mélyebb szöveghez egy igazán igényes és stílusos videoklip készült Tiszeker Dániel rendezésében, akinek korábbi kötődése van a zenekarhoz, ugyanis az ő munkáját dicséri a #Sohavégetnemérős játékfilm.



A péntek esti interaktív adásban nem csak Ada, de akár a nézők is faggathatják a Wellhellot, kommentben feltett kérdéseiket a fiúk élőben válaszolják meg. A bejelentkezéssel párhuzamosan a VIVA-n a Wellhello top öt klipjét is megnézhetik a nézők, 17:20-től pedig a két új videoklip debütál a csatornán.