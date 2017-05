Durva: Trump volt felesége nyomott egy szelfit a csütörtöki tömegbaleset helyszínén

Egy hónapja Donald Trump volt bunkó volt egy tőle aláírást kérő fiúval: aláírta a neki nyújtott sapkát, majd nemes egyszerűséggel elhajított. Most úgy tűnik, volt felesége, Marla Maples még rajta is túltesz - írja a BorsOnline Mint arról beszámoltunk , csütörtökön egy részeg autós a gyalogosok közé hajtott New Yorkban, a Times Square-en, végezve egy 18 éves lánnyal, és megsebesítve további 22 embert.

Nos, Önök szerint mit tesz ilyenkor a színésznő, aki hat évig volt a jelenlegi amerikai elnök, Donald Trump neje? Odamegy a helyszínre szelfizni egyet! "Kimegyek a Times Square-re, hogy megnézzem, tudok-e tenni valamit, vagy hogy imádkozzak" - mondta snapchat-videójában az 53 éves nő, de láthatóan inkább csak a katasztrófaturizmust erősítette.