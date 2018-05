Durván lefogyott a Honeybeast énekesnője

Elképesztő változáson megy keresztül a Honeybeast énekesnője, akiről, amióta életformát váltott, csak úgy ol­vadnak le a kilók - írja a borsonline.hu . Az elmúlt há­rom hónapban 11 kilót adott le, a diéta kezdete óta pedig majdnem 20 kiló feleslegtől szabadult meg.– Másfél éve döntöttem el, hogy változtatok az életmódomon, mert nagyon nem éreztem magam egészségesnek. Fájtak a csontjaim, az ízületeim, sokszor nem tudtam aludni. Inzulinrezisztencia és szénhidrát-anyagcserezavar tü­netei is elő­jöttek nálam, az állóképességemről nem is be­szélve. Volt, hogy a színpadon egy-egy szám vé­gén már alig kaptam levegőt. Egész egyszerűen azt éreztem, hogy 30 évesen idejekorán öregszem – idézte fel az intő jeleket az énekesnő, aki már a diéta első heteiben jobban érezte magát. Azóta hetente öt alkalommal edz, az eredmény pedig magáért beszél.– Nem számolom a kilókat, de az biztos, hogy ma már három ruhamérettel kisebb kell. Egyébként nem célom a minél kisebb nadrág, nem lebeg álomalak előttem, de nagyon büszke vagyok arra, hogy már nemcsak bő szoknyában járhatok. Olyannyira eltökélt az énekesnő, hogy ha az ideje úgy diktálja, akár éjjel ejti meg a napi mozgást. A futás és a konditerem mellett pedig a légtorna is helyet kapott a mindennapjaiban – mesélte Zsófi, aki átalakulása óta bókok tömkelegét kapja, de ismerkedésre most nincs ideje, ugyanis ké­szül a májusi koncertre.