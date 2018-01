Dvorák emblematikus művei a Nemzeti Filharmonikusok koncertjein

Dvorák két emblematikus alkotása, az Újvilág-szimfónia és a h-moll gordonkaverseny hangzik el február 1-jén a Müpában és február 2-án a debreceni Kölcsey Központban a Nemzeti Filharmonikusok előadásában, Nicolas Altstaedt csellista szólójával, Carlo Montanaro vezényletével - közölte az együttes az MTI-vel.



Dvorák csak a komponálás befejezése után adta IX. szimfóniájának Az Újvilágból címet, de kezdettől fogva tudatosan törekedett arra, hogy a kompozíciónak sajátos "amerikai" jellege legyen.



A cseh zeneszerző 1892-ben foglalta el a New York-i konzervatórium igazgatói állását. Az új szimfónia, amely már a bemutatón tomboló tetszést aratott, 1893 első felében készült el.



A Csellóversenyt amerikai tartózkodása idején New Yorkban kezdte komponálni, majd cseh földön fejezte be 1895-ben. A mű személyes titkot sejtet azáltal, hogy lassú tétele a szerző Hagyj engem egyedül... kezdetű korábbi dalát idézi, mellyel első szerelmére, későbbi sógornőjére gondolhatott.

Amikor cseh földre visszaérkezve értesült annak haláláról, a kompozíció eredeti befejezését úgy alakította át, hogy újra megszólaljon benne az egykori kedvesére emlékeztető dallam.



A virtuóz játékmódjáról ismert világhírű német-francia csellista, Nicolas Altstaedt napjaink egyik legkeresettebb, legsokoldalúbb muzsikusa.

Szólista, karmester és művészeti vezető minőségében hatalmas repertoárjával nyűgözi le közönségét. A művész 1760 körül, Rómában készült Giulio Cesare Gigli hangszeren játszik.



Carlo Montanaro több éve visszatérő vendégnek számít a Nemzeti Filharmonikusoknál. Zubin Mehta felfedezettjének karrierje 2001-ben indult, ekkor vezényelte a firenzei Maggio Musicale zenekarát is. Később keresett operakarmester lett, aki a szimfonikus - és ezen belül a romantikus - repertoár elhivatott előadójává is vált.