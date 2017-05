Dwayne Johnson erősen gondolkozik, hogy amerikai elnök lesz

A GQ magazinnak adott interjúban elárulta, nagyjából egy éve mocorog benne ez a gondolat. Egyelőre nincs pontosan kidolgozott programja, de az az elve, hogy mindenkivel leül majd tárgyalni, azokkal is, akik nagyon nem értenek vele egyet - írja az Offline . Ha pedig sokan nem értenek vele egyet, megfontolja, hogy lehet valami, amiről neki nincs tudomása, és ennek jegyében újragondolja a stratégiáját. A jelenlegi elnökről, Donald Trumpról is óvatosan nyilatkozik, mondván, korai lenne még megítélni, mit csinál jól vagy rosszul, a muszlimellenes intézkedésekkel azonban határozottan nem ért egyet.Johnsont tavaly Trump és Clinton stábja is megkereste, hogy támogassa elnökválasztási kampányukat, de nem állt be egyik jelölt mögé sem – talán már akkor is a saját indulása foglalkoztatta. A fejlett izomzatú pankrátort legközelebb a Baywatch című klasszikus tévésorozat moziváltozatában láthatjuk, amelyben nem csupán a fuldoklókat menti meg, hanem egy öszeesküvést is leleplez, amely az egész partvidék békéjét fenyegeti.