Dwayne "The Rock" Johnson lehet az új Farkasember

Múlt héten jelentette be hivatalosan a Universal a Dark Universe franchise-t, melynek első felvonása a Tom Cruise nevével fémjelzett, hamarosan mozikba kerülő A múmia (2017) lesz - írja a mafab . A stúdió nem spórolt a sztárokon, így a franchise-hoz olyan A-listás hollywoodi húzóneveket sikerült megnyerniük, mint Johnny Depp (A láthatatlan ember (2018)), Russell Crowe (Dr. Jekyll), Javier Bardem (Frankenstein).A stúdiónál láthatóan komolyan veszik a franchise-t, melyhez Angelina Jolie -t és Dwayne Johnsont is szeretnék leszerződtetni. Míg előbbit Frankenstein menyasszonyának, utóbbit Farkasember szerepében látnák szívesen.

A szörnyfilmes moziverzum sorsa ennek ellenére továbbra is kétséges, ha A múmia elbukik, jó eséllyel búcsút mondhatunk az összes tervezett projektnek. Ha Tom Cruise korábbi filmjeinek bevételeit nézzük, az elmúlt 12 évben mindegyik projektje 40 millió felett nyitott a mozikasszáknál, ráadásul a szóban forgó reboot az eddigiek alapján nagyon is ígéretesnek tűnik.A Universal mindenesetre bizakodó, és a Bride of Frankenstein premierdátumát már most kitűzték 2019. február 14-re.Az Alex Kurtzman rendezésében készülő A múmia június 6-tól látható a hazai mozikban.