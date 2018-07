EFOTT-csúcs: 115 ezren fesztiváloztak

John Newman

Halott Pénz

A százezredik látogató.

Kellemes időjárással, nagyobb malőröktől és balesetektől mentesen, aktívan és kiemelkedő közösségi szellemben zajlott le a 43. EFOTT, amely minden eddiginél erősebb lineup-ot mutatott fel. A Velencei-tó parti rendezvényre kora szombaton lépett be a százezredik látogató, vasárnap estére pedig megdőlt az eddigi csúcs: idén 115 ezer 117 ezer ember fesztiválozott.– Folyamatosan duzzadt a látogatók száma, a hétvégére egyre több egyetemista koron túli, sőt családosok is csatlakoztak hozzánk, vasárnapra pedig megérkeztek hiperebbnél extrább motorjaikkal a rockerek is. Tavaly 111 ezren voltunk, ami akkor rekordnak számított, így az idei fesztiválon újabb csúcsot állítottunk – nyilatkozta Maszlavér Gábor fesztiváligazgató, megköszönve stábjának is a kitartó munkát.Az EFOTT pénteki napján a nagyszínpadot John Newman uralta, aki koncertje után belekóstolt a "csak szabadon" életérzésbe, és stábjával együtt hajnalig bulizott a fesztiválon: "Ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, ugyanúgy érzek, sírok és nevetek" – mondta a Love me again alkotója, akinek kijelentését igazolja, hogy legextrább kérése 18 darab fekete törölköző volt a backstagebe. Szombaton talán a Halott Pénz és Majka&Curtis koncertjén gyűlt össze a legnagyobb tömeg, a vasárnapi, rockra dedikált napot pedig a Tankcsapda és a Volbeat koronázta.Napközben 200 féle programlehetőség állt a fesztiválozók rendelkezésére, többek között különböző turisztikai programok, mozi, kiállítók által szervezett játékok, bűnmegelőzési szervek aktivitásai, 30 féle sporttevékenység, társasjátékok, nagykivetítős VB nézés, vitorlázás, dodgem, bungee jumping, szimulátorok, szabadulószoba, de még párnacsata és játszóházas gyermekprogramok is. A fiatalok több tucatnyi karrierlehetőségről tájékozódhattak, de olyan információkra is adódott lehetőség, mint hogy hogyan célszerű startupot indítani vagy éppen játék közben milliomossá válni.A 6 napos fesztivál nagyobb balesetektől mentesen zárult: – Az EFOTT idén is megkaphatná a „biztonságos fesztivál" elismerést, a mentősöknek szerencsére nem sok dolguk akadt a rendezvényen, és ezek a feladatok sem nyúltak tovább egy-egy boka- vagy csuklósérülés ellátásán. A nap okozta égések tekintetében azért nagyobb óvatosságra inteném a fiatalokat – jelentette ki Orosz Csaba, a rendezvény biztonságért felelős szakembere.Hogy jövőre is Velencén rendezik-e meg az EFOTT-ot, még kérdés, a fesztiváligazgató tájékoztatása szerint a 2019-es helyszínről és a következő házigazda intézményről csak jövő év elején tudnak majd biztosat nyilatkozni.