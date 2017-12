Egész estét szórakozás a TV2-n

Az új év első napjától megváltozik a TV2 hétköznap esti programstruktúrája. Hétfőtől péntekig a Tények után két saját gyártású műsor nyújt egész estés szórakoztatást: 18:50-től Stohl András vezetésével a vadonatúj gameshow, A Piramis várja a nézőket, amit a Pénzt, vagy éveket! követ majd Kasza Tiborral és a hol jól, hol rosszul saccoló sztárokkal.



Stohl András és A Piramissal megküzdő játékospárok rendkívüli izgalmakat ígérnek. Ha a tudás mellett a szerencse is a játékosok mellé szegül, akár több száz millió forinttal gazdagabban térhetnek haza életük legnagyobb kalandjáról. A Piramis azonban nem adja könnyen magát. 10 kérdésen és 24 leejtésre váró labdán keresztül vezet csak az út a nyereményhez. Stohl András az adás első pillanatától kezdve együtt izgul a játékosokkal. Átérzi örömüket, bánatukat, segít a feszültségoldásban, miközben profin irányítja a játékot. A műsorban adásról-adásra tapintani lehet a feszültséget, hiszen a játék izgalma mellett a nézők megismerik a párosokat, elkezdenek nekik szurkolni, hogy nyerjenek és valóra válthassák álmaikat.



A Piramis után érkezik a Pénzt, vagy éveket! Kasza Tiborral, aki újra játékmesterként terelgeti az életkort tippelgető sztárpárokat. A celebek feladata az új évadban is csak annyi, hogy kitalálják az eléjük állított civilek életkorát. Ez ugyan rendkívül egyszerűnek tűnik, dehét ember életkorát tökéletesen megtippelni szinte lehetetlen küldetés, pedig csak így vihetik haza a 10 millió forintos főnyereményt. Minél rosszabbul saccolnak a sztárok, annál inkább zsebre megy a játék: minden egyes év tévedés egyre többet von le a nyereményalapjukból. A már jól ismert segítségek persze továbbra is rendelkezésükre állnak: többek közt egy sláger, vagy egy fontos esemény abból az évből, amikor a színpadon szótalnul álló civil született. A döntő kérdésnél a megmaradt összeget csak akkor vihetik haza, ha tökéletesen beletrafálnak az előttük álló hetedik ember életkorába. Az új évadban játékosként próbál szerencsét többek között Ördög Nóri és Till Attila (január 1-jén), Majka és Papp Szabi, Keresztes Ildikó és Szikora Róbert, Polyák Lilla és Gömöri András Máté,de Kasza Tibor felesége, Darai Andrea és fivére, Kasza Gábor is próbára teszik magukat.



Mindkét műsort az IKO Műsorgyártó készíti a TV2 Csoport megbízásából.





A TV2 hétköznap esti főműsoridős programja január 1-től az alábbiak szerint alakul:



18:00 Tények

18:55 A Piramis

20:35 Pénzt, vagy éveket!