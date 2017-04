Egy 140 kilós robotba kötött bele egy részeg

A gyaníthatóan részeg, 41 éves Jason Sylvian a múlt héten leütötte egy Szilícium-völgyi bevásárlóközpont parkolóőrként dolgozó, tojásforma, 150 centi magas, 140 kilós robotját számolt be a történtekről a 444.hu Sylvian valamiért vitába keveredett az amúgy szótlan robottal, majd úgy megütötte, hogy a gép felborult.Szerencsére csak a burkolata karcolódott meg, így már újra szolgálatban van - írták meg a Via Ars Technica információira hivatkozva.Sylviant letartóztatták, egyelőre nem sikerült megtudni tőle, hogy mi baja volt az amúgy bájos, leginkább a Star Wars sorozatból ismert asztrodroidokra - például R2D2-re - hasonlító robottal - írják.A Knightscope K5 típusú robot szkennerekkel van felszerelve, percenként háromszáz rendszám leolvasására képes. Emellett 360 fokos kamerával is felszerelték, amellyel élőben képes közvetíteni a parkolóból, így biztonsági őrként is alkalmazzák: ha valamilyen anomáliára figyel fel, azonnal riasztja a biztonságiakat.