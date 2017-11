Egy dísznövény lehet az év gyümölcse

www.mkszn.hu/szavazas oldalon lehet. A fekete berkenye az egyik jelölt a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft által indított Év gyümölcsfajtája szavazáson, amelynek célja, hogy a nyertes gyümölcsfajta jövőre egy nagyobb edukációs kampány központi eleme lehessen. Szavazni aoldalon lehet.

A fekete berkenye, más néven arónia, hazánk egyik őshonos, és talán legegészségesebb gyümölcsfaja. A növény vélhetően fanyar ízű gyümölcséről kapta tudományos nevét, de az áfonyához hasonló bogyónak számos pozitív hatása is van. Az arónia gazdag antioxidánsokban és antocianinban; B2, B3, B6 és C vitaminokban, rendszeres fogyasztása pedig ajánlott az Alzheimer, daganatos betegségek és cukorbetegség ellen is.