Egy este a Pilvaxban: "Holnap forradalom, fejezzük be gyorsan a 12 pontot!"

Irinyi a bevezetésben utalt arra, hogy egész Európa mozgásba jött, s a régi állapot többé nem tartható fenn: "Egész alkotmányunkat kívánjuk ezúttal tisztába hozatni."Az indíttatást a párizsi forradalom híre adta A tervek szerint a március 19-i József-napi vásáron tömeggyűlésen erősíttették volna meg a kiáltványt. Március 14-én este azonban a 13-ai bécsi forradalom hírére úgy döntött a Pilvax-kör , hogy Pesten is eljött az ideje a forradalomnak, és nyilvánosságra kell hozni követeléseiket. Ekkor került be a 12 pont szövegébe a politikai foglyok szabadon engedése, a bevezetés végül kimaradt, két katonaságról szóló pontot pedig összevontak. Március 15. reggelén a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták. Másnap petícióként küldték Pozsonyba.Petőfi naplója szerint a Pilvax kávéházban született meg a forradalom „akcióterve": a szervezők először a tanuló ifjúságot szólították magukhoz az Egyetem téren, aztán lefoglalták Landerer Lajos nyomdáját. A Pilvaxból került ki a kiáltvány mellett Petőfi forradalmi hangvételű verse, a Nemzeti dal is.