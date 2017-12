Egy év alatt 27%-ot növekedett a TV2 Csoport piaci részesedése

A TV2 Csoport 20,6%-os átlagos közönségaránnyal zárta a novembert a 18-59-es célcsoportban, a teljes napot vizsgálva, tovább növelve ezzel nézői részesedését októberhez képest. A kábelcsatornák novemberben 5 százalékot emelkedtek egész napon, ugyanebben a korcsoportban.



Az impozáns eredményben jelentős szerepe van a Ninja Warrior Hungary-nek. A hétfő esténként látható műsor átlagosan 18,1%-os közönségarányt (18-59) ért el novemberben, ami jóval a csatornaátlag feletti eredmény.



A TV2 új műsorrendjében a napi saját gyártású műsorok keddtől szombatig kerülnek képernyőre. Az Ázsia Expressz november 7-től látható, 13,5%-os átlagos közönségaránya a csatorna főműsoridejének gerincét adta az elmúlt hónapban. November 21-én debütált a TV2 saját fejlesztésű szórakoztató műsora, az Appra magyar!. Liptai Claudia gondolatolvashowjának átlagos közönségaránya 18-59-ben 10,2%. A műsor alapjául szolgáló TV2 Live applikációban az Appra magyar! aloldalon a regisztráltak több, mint négymillió képernyőmegtekintést produkáltak és 2.2 millió szavazatot adtak le.



2017 eddigi legnézettebb műsora a Sztárban Sztár november 12-i adása lett, 1 403 523 nézővel a teljes lakosságban.



A Mokka továbbra is Magyarország legnépszerűbb reggeli műsora. A kiemelt, 18-59 éves korcsoportban 17,1%-os átlagos közönségarányt ért el novemberben, míg teljes lakosságban a Mokka közönségrészesedése 20,9%. Átlagosan 186 ezer néző választja reggelente a TV2 infotainment műsorát, ez több mint négyszerese az RTL Reggeli nézőszámának. (AMR Reggeli: 43 ezer fő)



A főcsatorna mellett a TV2 Csoport kábelportfóliója is említésre méltó számokkal büszkélkedhet. A Sztárban Sztár ugyan véget ért, de november 26-án elindult a Sztárban Sztár+1 kicsi második évada a SuperTV2-n. A megújult zsűrivel jelentkező szórakoztató műsor első élő showja 18-59-ben 14,3%-os közönségaránnyal nyitott, a műsor idősávjában a SuperTV2 volt a második legnézettebb csatorna a teljes piacon és első a kábelcsatornák között. A novemberben ötödik születésnapját ünneplő általános szórakoztató csatorna az említett célcsoportban 3,4%-os átlagos közönségaránnyal zárta a novembert.



A Mozi+ szintén remek, 3,5%-os közönségarányt ért el az év tizenegyedik hónapjában, 18-59-ben. A csatorna legnézettebb novemberi filmjeinek képzeletbeli dobogó legfelső fokára a magyar klasszikus Egri csillagok került (112 257 AMR/8,9% SHR), míg két akciófilm, a Die Hard 3 (110 889 AMR/6,7% SHR) és a Nagyfiúk (106 827 AMR/5,2% SHR) kerültek a Top3-ba. Az Izaura TV kicsit több, mint egy év alatt a középmezőny egyik fontos szereplőjévé vált, novemberben 1,5%-os közönségarányt ért el 18-59-ben! Ezzel olyan jól ismert csatornákat előzött meg, mint a Story4, Sorozat+, RTL+ vagy RTL Gold. A siker kulcsa a főműsoridő közönségarányának növekedése, itt augusztus óta olyan régi nagy kedvencek láthatók, mint a Titkok és szerelmek, valamint az Esmeralda és nagy népszerűségnek örvend a török Piszkos pénz, tiszta szerelem című telenovella is. Teljes lakosságban, főműsoridőben a sorozatcsatorna novemberben be került a hazai piac top 10 legnézettebb csatornái közé!



A hétköznapokon 21 órakor kezdődő Esmeralda novemberben 22-ből 20-szor megnyerte műsorsávját az RTL II-vel szemben (18-59). Abban az idősávban, amikor az Esmeralda és az Oltári csajok egyidőben futottak (hétköznap 21:00-21:24), a húsz éves telenovella 20 alkalomból 13-szor győzte le a konkurencia új sorozatát.



A fiatal humorcsatornák versenyében említésre méltó, hogy a Humor+ megelőzte a VIACOM új csatornáját a Comedy Central Family-t, 18-59-ben és 18-49-ben is.