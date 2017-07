Egy éves az a rádió, amit csak igen kevesen hallgathatnak

Kép forrása: bortonradio.reblog.hu

Most ünnepli egy éves fennállását Magyarország első női börtönrádiója, aegyelőre napi két és fél óra adásidővel jelentkezik.A rádióadást – ami csak a börtönben fogható – a fogvatartottak készítik fogvatartottaknak, az Adj Hangot Egyesület mentorálásával. A rádió műsorstruktúrájában számos tematikus műsor mellett az interjúk is hangsúlyos szerephez jutnak – áll az egyesület és a BVOP közös sajtónyilatkozatában.A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) és az Adj Hangot Egyesület már negyedik éve működik együtt azért, hogy a Börtönrádió a fogvatartottak szabadulás utáni, társadalomba való visszailleszkedését elősegítse.

a legrégebbi magyarországi börtönrádió. A jelenlegi szerkesztőség egyik tagja tavaly elnyerte a Börtönrádió első médiaszakmai elismerését: Hegyaljai Rudolf lett a Dr. Szegő Tamás Alapítvány 2016-os különdíjasa.A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben működőmásfél éves működése során a hangsúlyt ugyancsak az empátiára, az együttműködésre épülő szerkesztőségi munkára helyezi, így valódi lehetőséget biztosít a főként előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottak reintegrációjához., a szükséges eszközöket adományként kapja vagy adományból vásárolja meg. A rádiósok mentorálását önkéntesként végzik pszichológus, rádiós újságíró, technikus, jogász munkatársai. Munkájukat a rácsok mögött alapozzák meg, és a szabad életben teljesítik ki:A büntetés-végrehajtás nagy hangsúlyt fektet a hazai börtönökben az elítéltek oktatására és nevelésére, önbecsülésük és felelősségérzetük fenntartására, fejlesztésére. A szabadulók reintegrációja, a társadalomba történő visszailleszkedésük mindannyiunk közös érdeke. A hazai büntetés-végrehajtás számára minden ezt segítő program és kezdeményezés, így a Börtönrádió is kiemelt fontossággal bír.. A börtönön kívüli hallgatóság számára is érdekes műsorokból, valamint a (már) szabad rádiósok munkáiból álló válogatásból az Egyesület augusztusban induló podcastja segítségével a többségi társadalom is megismerheti a fogvatartottak munkáit. A szabadult rádiósok pedig lehetőséget kapnak arra, hogy a börtönben elsajátított rádiós ismereteiket kamatoztathassák.