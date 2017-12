Egy fantasyfilm kapta a legtöbb a Golden Globe-jelölést

A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezete hétfőn hozta nyilvánosságra a jelölteket.Del Toro hidegháborús filmje A Pentagon titkai című sajtódrámával, a második világháborús Dunkirkkel, a Három óriásplakát Ebbing határában című filmmel, valamint Luca Guadagnino Szólíts a neveden című alkotásával száll versenybe a legjobb drámáért járó elismerésért.A televíziós alkotások mezőnyében a Hatalmas kis hazugságok című HBO-széria zsebelte be a legtöbb, hat Golden Globe-jelölést.A vígjátékok és zenés filmek mezőnyében a James Franco rendezte The Disaster Artist, Jordan Peele nagyjátékfilm-rendezői debütálása, a Tűnj el! című horror, Greta Gerwig Lady Bird című filmje, a Zendaya, Rebecca Ferguson és Hugh Jackman főszereplésével készült A legnagyobb showman, valamint a Margot Robbie nevével fémjelzett Én, Tonya című életrajzi dráma esélyes a díjra.A drámáknál a férfi színészek mezőnyében Timothée Chalamet (Szólíts a neveden), Daniel Day-Lewis (Fantom férc), Tom Hanks (A Pentagon titkai), Gary Oldman (A legsötétebb óra) és Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), míg a színésznőknél Jessica Chastain (Elit játszma), Sally Hawkins (A víz érintése), Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában), Meryl Streep (A Pentagon titkai) és Michelle Williams (A világ összes pénze) lehet a befutó.A vígjátékoknak és zenés filmeknek szentelt kategóriában a férfi színészeknél Steve Carell (Battle of the Sexes), Ansel Elgort (Nyomd, Bébi, nyomd!), James Franco (The Disaster Artist), Hugh Jackman (A legnagyobb showman) és Daniel Kaluuya (Tűnj el!) csap össze. A színésznők közül Judi Dench (Viktória királynő és Abdul), Helen Mirren (The Leisure Seeker), Margot Robbie (Én, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) és Emma Stone (Battle of the Sexes) esélyes a díjra.A legjobb férfi mellékszereplők mezőnyében a botrányba keveredett Kevin Spacey helyére beugrott Christopher Plummer (A világ összes pénze), Willem Dafoe (Floridai álom), Armie Hammer (Szólíts a neveden), Richard Jenkins (A víz érintése) és Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában), míg a nőknél Mary J. Blige (Mudbound), Hong Chau (Kicsinyítés), Allison Janney (Én, Tonya), Laurie Metcalf (Lady Bird), valamint Octavia Spencer (A víz érintése) hozhatja el a trófeát.A legjobb rendező kategóriában Guillermo del Toro (A víz érintése), Martin McDonagh (Három óriásplakát Ebbing határában), Christopher Nolan (Dunkirk), Ridley Scott (A világ összes pénze) és Steven Spielberg (A Pentagon titkai) száll versenybe.A legjobb idegen nyelvű alkotások között szerepel Angelina Jolie First They Killed My Father című filmje (kambodzsai), Fatih Akin Aus dem Nichts című krimije (német-francia), a Szeretet nélkül című dráma (orosz), az Una Mujer Fantástica című dráma (chilei) és A négyzet (svéd-német-francia).A legjobb animációs film kategóriájában a Bébi úr, a The Breadwinner, a Coco, a Ferdinánd és a Loving Vincent esélyes.A legjobb forgatókönyvért járó trófeát Guillermo Del Toro és Vanessa Taylor (A víz érintése), Greta Gerwig (Lady Bird), Liz Hannah és Josh Singer (A Pentagon titkai), Martin McDonagh (Három óriásplakát Ebbing határában) és Aaron Sorkin (Elit játszma) nyerheti el.A legjobb eredeti filmzenének járó elismerésre a Három óriásplakát Ebbing határában, A víz érintése, a Fantom férc, A Pentagon titkai és a Dunkirk is esélyes.A legjobb drámai televíziós filmsorozat kategóriájában a The Crown, a Trónok harca, A szolgálólány meséje, a Stranger Things és a Rólunk szól, míg a vígjáték szériáknál a Feketék Fehéren, a The Marvelous Mrs. Maisel, a Master of None, a SMILF, valamint a Will & Grace lehet a befutó.A 75. Golden Globe díjátadó ceremóniát január 7-én tartják Beverly Hillsben. Az est házigazdája Seth Meyers amerikai komikus lesz.