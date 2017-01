Egy feminista szervezet tiltakozást szervez Roman Polanski ellen

Az akadémia elsősorban művészi teljesítménye miatt kérte fel Polanskit a házigazda szerepre, de a döntés hátterében a filmrendező melletti kiállás is szerepet kaphatott, miután az amerikai igazságszolgáltatás negyven éve próbálja bíróság elé állítani a filmrendezőt egy kiskorú sérelmére állítólag elkövetett nemi erőszak miatt.



"Függetlenül Roman Polanski filmes munkásságának színvonalától, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy negyven éve menekül az amerikai igazságszolgáltatás elöl" - mondta csütörtökön Claire Serre Combe, az Osez le féminisme nevű szervezet szóvivője.



A feminista egyesület február 24-én este a Salle Pleyel koncertterem, a díjkiosztó helyszíne előtt szervez tiltakozó megmozdulást. Álláspontjuk szerint ugyanis Franciaországban még mindig létezik "társadalmi tolerancia az erőszak irányában".



"Feltehetően vannak más, legalább annyira tehetséges emberek, mint Polanski, például nők is, akik lehetnének az est házigazdái" - vélte a szóvivő.



A szervezet petíciót is indított annak érdekében, hogy Polanski ne vezethesse a gálaműsort, ezt csütörtökig 5 ezren írták alá.



Aurélie Filippetti volt kulturális miniszter azt szeretné, ha "hagynák Roman Polanskit a házigazda szerepében".



"Nagyon nagy rendező. A dolog negyven éve történt. Nem lehet minden alkalommal elővenni ezt az ügyet" - mondta a baloldali politikus.



Roman Polanki ellen 1977-ben Kaliforniában indult eljárás, amiért az akkor 43 éves rendező állítólag megerőszakolt egy 13 éves lányt. Negyvenkét napig tartó elzárás után Polanskit óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A rendező, aki bűnösnek vallotta magát kiskorúval folytatott "törvénytelen szexuális kapcsolat" miatt, az ítélethirdetés előtt elmenekült az Egyesült Államokból, miután attól tartott, hogy az igazságszolgáltatással kötött előzetes megállapodás ellenére súlyos ítéletet kaphat.



A lengyel szülőktől Franciaországban született 83 éves rendező Párizsban él, feleségével, Emmanuelle Seigner francia színésznővel és két gyermekükkel. Polanski negyven éve nem tért vissza az Egyesült Államokba, az Oscar-díjat sem vette át 2003-ben, amelyet A zongorista című film rendezéséért kapott.