Egy fiatal mentőápoló miatt rohamozták meg az OMSZ-t

Inkább az életmentésben elért eredmények, mintsem külső jegyeim alapján minősítsenek. nekem ez ezerszer fontosabb!

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya meglepetten tapasztalta, hogy a hétfői sajtótájékoztató után tucatnyi olvasói levél érkezett hozzájuk. A levélírókat azonban nem kifejezetten az új, aznap bemutatott mentőautók vagy munkaruha érdekelte, hanem a mentőápoló, aki belebújt a mentők új kabátjába, hogy bemutassa azt - számolt be Facebook oldalán az OMSZ.Arról is írtak, hogy ez az érdeklődés tovább fokozódott, amikor a jóképű mentőápoló egy videóban is feltűnt. (A sajtótájékoztatóról készült felvételt a közösségi oldalon több mint húszezren tekintették meg.)A kommunikációs osztály beszámolója szerint, ezt követően az OMSZ email fiókját ellepték a kérdések, hogy a férfi szingli-e, hol lakik, hol találkozhatnak vele. Sőt! Akadt, aki nem teketóriázott és egyből azonnal randira hívta Tóth Róbert mentőápolót, aki még egy modellügynökségtől is kapott megkeresést.Tóth Róbert azonban elhárított minden közeledést.– mondta Róbert, aki hozzátette, „több ezer kollégám viseli majd ezt a ruhát rajtam kívül, remélem épp olyan jól fog állni nekik is, mint nekem!"