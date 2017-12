Egy lépéssel közelebb az Oscarhoz: Enyedi Ildikó filmje is felkerült az esélyesek kilences listájára

1975 után először ismét egy magyar film, a Testről és lélekről nyerte a Berlinale fődíját, az Arany Medvét 2017-ben.

- jelentette be az amerikai filmakadémia péntekre virradóra Los Angelesben.A legjobb idegen nyelvű alkotások között szerepel még Fatih Akin török származású német rendező Aus dem Nichts (angolul In the fade) című krimije (német-francia koprodukció), a Szeretet nélkül című dráma (orosz), az Una Mujer Fantástica című dráma (chilei), A négyzet (svéd-német-francia), az izraeli Foxtrot, a libanoni The Insult, a szenegáli Felicité és a dél-afrikai The Wound.Az amerikai filmakadémia idén 92 alkotásból választotta ki a szűkített listán szereplő kilenc művet, amelyből január közepén az intézmény által felkért bizottságok választják ki a végső jelölteket, általában ötöt.

A testületek New Yorkban, Los Angelesben, Londonban és most először San Franciscói-öböl térségében nézik meg a listán szereplő filmeket január 12. és 14. között,A legjobb idegen nyelvű film kategóriájában 1956 óta ad át díjat az amerikai filmakadémia. Két évvel ezelőtt Nemes Jeles László Saul fia című holokausztfilmje kapta a legjobb idegen nyelvű film Oscar-szobrát.A 90. Oscar-díjátadó ceremóniát 2017. március 4-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban. A gálát az ABC televízió élőben közvetíti, az adást a világ több mint 225 tévécsatornája szintén sugározza majd.