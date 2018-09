Egy magyar divattervező most beléphet a világhírnév kapuján

fotó:Borsonline

Világsztárok, mo­dellek és a divatvilág legismertebb képviselői vesznek részt minden évben a New Yorkban megrendezésre kerülő Fa­shion Weeken. Ez az az esemény, ami minden di­vattervező ál­ma. Be­mutatni a saját kreációt a divatvilág krémjének, nem kö­vet­ni, diktálni a trendet. - írja a BorsOnline Ez az ál­ma hamarosan valóra válik egy fiatal, magyar lánynak is. A Sándor Szandra által létrehozott Nanushka márka ugyanis szerdán mutatkozik be a New York Fashion Weeken. Ahogyan arról már ko­rábban beszámoltunk, Szandra olyan nagy nevekkel szerepel egy na­pon, mint Marc Jacobs vagy Mi­chael Kors. Hihetetlen elismerés ez nem csak a Nanushka márkának, de a hazai divatiparnak is, hiszen az elmúlt években nem akadt olyan divattervező, aki ezen a rangos eseményen képviselhette volna hazánkat.A Szandra által tervezett ruhák letisztultsága, minősége és egyedisége már olyan vi­lág­sztárokat hódított meg, mint például Jennifer Lawrence, Uma Thurman, Hailey Baldwin vagy Dua Lipa. Szerdán pedig Szandra beléphet a világ legnagyobb di­vat­tervezőinek a körébe, elismerést szerezve ez­zel hazánknak.Budapest végre felkerülhet a di­vatvilág nagy térképére.