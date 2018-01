Egy meteor okozta a Michiganben észlelt fényjelenséget és zajt

Az Amerikai Meteor Társaság közölte, hogy több száz jelentést kapott az állam felett kedd éjszaka észlelt tűzgömbről, számos bejelentés Detroit térségéből érkezett, de más államokban és a kanadai Ontarióban is észlelték a jelenséget.



Több michigani lakos arról számolt be, hogy megrázkódott az otthona.



A szakértői csoport véleménye szerint egy űrkőzet mélyen behatolhatott a Föld légkörébe, mielőtt szétesett volna. Az Amerikai Geológiai Szolgálat egy a Richter-skála szerinti 2-es erősségű földrengést regisztráltak Michigan államban.



Bill Cooke, a NASA illetékese a The Detroit News napilapnak elmondta, hogy minden bizonnyal meteorról van szó, amely ritkán látható a michigani égbolton.