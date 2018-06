Egy rizsszem mellett is eltörpül a világ legkisebb számítógépe

A világ legkisebb számítógépét készítették el a Michigani Egyetem kutatói, a 0,3 milliméteres eszköz eltörpül még egy rizsszem mellett is.



Az egyetem szakemberei által korábban kifejlesztett mikrokomputer 2x2x4 milliméteres volt, és memóriájában megmaradt minden adat még akkor is, ha kikapcsolták vagy lemerült.



Az új mikroszámítógép, hasonlóan az IBM kutatói által márciusban bemutatott mikroszámítógéphez, azonban elveszíti összes korábbi programozását és a rajta tárolt adatokat, ha kikapcsolják.



"Nem vagyunk biztosak abban, hogy szabad-e ezeket számítógépnek nevezni. Vélemény dolga, hogy ezeknek az eszközöknek megvannak-e a működéshez szükséges minimum funkciói" - mondta David Blaauw, az egyetem professzora, aki az új rendszer fejlesztését vezette.



A RAM-memórián és napelemrendszerén kívül az új számítógépes eszköznek vannak processzorai és vezeték nélküli adatátviteli rendszere. Mivel túl kicsi ahhoz, hogy hagyományos rádióantennával bírjon, az adatátvitelt a fény segítségével valósítja meg. Egy alapállomás biztosítja a fényt az áramkörök működéséhez és a programozáshoz valamint ez fogadja az adatokat is.



"Új utakat kellett kigondolnunk az áramkör kialakításához, amely nem csupán alacsony energiájú, hanem a fényt is tolerálja. Ez azt jelentette, hogy ki kellett cserélni a diódákat, amelyek kicsiny napelemként működnek, fix áramsűrítőkre - magyarázta Blaauw.



Kihívást jelentett a szakemberek számára az is, hogy nagy pontosságot érjenek el, miközben a gép processzora alacsony disszipációs. Ezért a szakemberek az új eszközt egy precíziós hőmérsékletérzékelőként alkották meg, amely a hőmérsékletet időintervallumokká alakítja. Fejlesztés eredményeként a számítógép a hőmérséklet-különbségeket 0,1 Celsius-fok pontossággal képes meghatározni.



Az új rendszer nagyon rugalmas, számos célra felhasználható, köztük az onkológiában, a daganatok hőmérsékletével kapcsolatos kérdések megválaszolásában. Korábbi kutatások szerint a daganatsejtek magasabb hőmérsékleten szaporodnak, mint a hagyományosak, de ezek az adatok nem elég megalapozottak. A rák gyógyításának megállapításában a hőmérséklet segítséget nyújthat.



"Mivel a hőérzékelő nagyon kicsi és a biokompatibilis, beültethetjük egy egérbe és daganatsejteket növeszthetünk körülötte. Ezt a hőérzékelőt felhasználhatjuk arra, hogy megvizsgáljuk a daganatok és a normális szövetek hőmérséklet-különbségeit, illetve arra, hogy megtudjuk, a hőmérséklet megváltoztatását felhasználhatjuk-e a terápia sikerre vitelében" - mutatott rá Blaauw.



A tanulmányt az integrált áramkörökről és technológiájukról Honoluluban rendezett szimpóziumon mutatták be a múlt héten.