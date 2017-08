Egy színésznő bántalmazásáért feljelentették Kim Ki Duk világhírű filmrendezőt

Vizsgálatot indított a dél-koreai ügyészség Kim Ki Duk világhírű filmrendező ellen, akit egy színésznő feljelentett verbális bántalmazásért, sőt arcul ütésért - közölték csütörtökön Szöulban igazságügyi források.



A 2012-es velencei filmfesztivál fődíját Pieta című alkotásával elnyerő rendezőt azzal vádolja a meg nem nevezett színésznő, hogy szidalmazta és sértegette 2013-ban a Moebius című film forgatása alatt, sőt egy alkalommal fel is pofozta, továbbá arra akarta kényszeríteni, hogy meztelenül szerepeljen egy jelenetben.

A színésznő megtagadta a pucérkodást, ezért egy másik szereplővel fejezték be a forgatást.



A többszörös díjnyertes rendező ügynökei alaptalan vádaskodásnak nevezték a feljelentést, és közleményt ígértek az ügyben.



A vérfertőző kapcsolat köré szőtt thriller, a Moebius dél-koreai forgalmazását kezdetben nem is engedélyezték obszcénnek mondott jelenetek miatt, és csak azután kerülhetett a mozikba, hogy kivágták a kifogásolt képsorokat.



Kim Ki Duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról, Velencéből, Berlinből és Cannes-ból. A 2004-es berlini filmfesztiválon az Ezüst Medve-díjat nyerte el Az irgalmas lány című filmdrámájával, 2011-ben pedig Arirang című dokumentumfilmje kapott Un Certain Regard-díjat a cannes-i fesztiválon.