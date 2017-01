Egy új szelfizős app lenyúlja minden adatát

Sikert sikerre halmoz egy kínai alkalmazás, a Meitu. A Snapchat arcfiltereire emlékeztető maszkokat használó Meitu Kínában már eddig is népszerű volt, de a nemzetközi áttörésre mostanáig kellett várni. A közösségi oldalakat mostanra elborították a Meituval készült szelfik.A napokban több szaklap is megírta, hogy érdemes óvatosan közelíteni a Meituhoz. Az IT Café cikke részletezi, hogy az alkalmazás rengeteg adatot kér és kap meg a felhasználójától. Egy biztonsági szakember szerint ráadásul több gyanús kódrészlet is van a programban - írja az Index.hu Ezek a szoftverek valójában az adatgyűjtés miatt készülnek, mert az így nyert információk igen értékesek: sok millió dollárt lehet keresni ilyen adatbázisok piacra dobásával.A Meituval is ez a helyzet. A szakértők szerint az alkalmazás nemcsak olyan infókhoz kér hozzáférést, melyek elfogadhatóak – kamera, képek, tárhely, egyes internetes kapcsolatok –, hanem ezeken jóval túlterjeszkedik. A Meitu elkéri a felhasználó tartózkodási helyének koordinátáit, a telefonszámot, a hangbeállításokat, és a telefonon telepített alkalmazások beállításait is – és még sok minden mást.