Egy utcai rablásban segített a megtámadott turistának a Harry Potter filmek sztárja

Úgy tűnik, nem csak Harry Potterként, a való életben is képes jót cselekedni Daniel Radcliffe. A 27 éves színész egy ötvenes éveiben járó férfinak nyújtott segítő jobbot - számolt be a színész nem mindennapi tettéről a Bors A turista Londonban sétált és nézelődött, amikor két késes férfi lelassított mellette egy mopeden, s megpróbálták kitépni a kezéből a Louis Vuitton márkájú táskáját. Önmagában a táska is nagy érték, nyilván ezért szúrták ki a rablók.Mivel a férfi nem akarta egykönnyen elengedni, a rablók megsebesítették a késsel az arcán, majd elhajtottak a rendszám nélküli kismotorral. Miután Radcliffe látta, hogy mi történt, azonnal odarohant a férfihoz, hogy segítsen neki.